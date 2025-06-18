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Wildberries построит логистический центр в Сахалинской области - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Wildberries построит логистический центр в Сахалинской области
Wildberries построит логистический центр в Сахалинской области - 18.06.2025, ПРАЙМ
Wildberries построит логистический центр в Сахалинской области
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) построит логистический центр на территории Сахалинской области - он станет самым отдаленным логистическим... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T11:47+0300
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бизнес
wildberries
дальний восток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries &amp; Russ (РВБ) построит логистический центр на территории Сахалинской области - он станет самым отдаленным логистическим объектом компании; соглашение о реализации инвестпроекта подписано с правительством региона на площадке Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Как отметила основательница Wildberries Татьяна Ким, строительство логоцентра расширит возможности по доставке заказов не только внутри самого региона, но и в целом на Дальнем Востоке. "Мы не раз подчеркивали наше стремление обеспечивать качество логистических услуг на самом высоком уровне даже в отдаленных уголках страны. Уверены, что успешная реализация проекта позволит сократить время доставки товаров и станет важным фактором развития малого и среднего бизнеса в области", – добавила она. Объединенная компания Wildberries &amp; Russ управляет более чем 130 логистическими объектами общей площадью свыше 3 миллионов квадратных метров. До конца 2025 года компания планирует ввести в эксплуатацию еще 2,5 миллиона квадратных метров складских площадей. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, wildberries, дальний восток
ПМЭФ-2025, Бизнес, Wildberries, Дальний Восток
11:47 18.06.2025 (обновлено: 11:48 18.06.2025)
 
Wildberries построит логистический центр в Сахалинской области

Ким: Wildberries построит самый отдаленный логистический центр в Сахалинской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) построит логистический центр на территории Сахалинской области - он станет самым отдаленным логистическим объектом компании; соглашение о реализации инвестпроекта подписано с правительством региона на площадке Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметила основательница Wildberries Татьяна Ким, строительство логоцентра расширит возможности по доставке заказов не только внутри самого региона, но и в целом на Дальнем Востоке.
"Мы не раз подчеркивали наше стремление обеспечивать качество логистических услуг на самом высоком уровне даже в отдаленных уголках страны. Уверены, что успешная реализация проекта позволит сократить время доставки товаров и станет важным фактором развития малого и среднего бизнеса в области", – добавила она.
Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 130 логистическими объектами общей площадью свыше 3 миллионов квадратных метров. До конца 2025 года компания планирует ввести в эксплуатацию еще 2,5 миллиона квадратных метров складских площадей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
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ПМЭФ-2025БизнесWildberriesДальний Восток
 
 
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