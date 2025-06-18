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Японию в мае посетили рекордные 19,2 тысячи россиян

Японию в мае посетили рекордные 19,2 тысячи россиян - 18.06.2025, ПРАЙМ

Японию в мае посетили рекордные 19,2 тысячи россиян

Число россиян, посетивших Японию в мае, составило 19,2 тысячи, что на 140% больше, чем за аналогичный период годом ранее и является абсолютным рекордом для... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:32+0300

2025-06-18T13:32+0300

2025-06-18T13:32+0300

япония

путешествия

россия

туристы

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ТОКИО, 18 июн – ПРАЙМ. Число россиян, посетивших Японию в мае, составило 19,2 тысячи, что на 140% больше, чем за аналогичный период годом ранее и является абсолютным рекордом для данного месяца, свидетельствуют данные японской национальной туристической организации. Согласно обнародованной статистике, в мае этого года Японию посетили рекордные 3,7 миллиона иностранцев. Больше всего в прошлом месяце страну посетило граждан Южной Кореи (825,8 тысяч человек) и Китая (789,9 тысячи человек). Однако в годовом выражении наибольший прирост отмечается у россиян – 139,9%. Всего с января по май 2025 года включительно японию посетили 18,1 миллиона иностранцев. В число иностранцев, посетивших Японию, входят не только туристы, но и иностранные студенты, а также члены семей граждан Японии или иностранцев, имеющих постоянный вид на жительство. При этом сами иностранцы с постоянным видом на жительство в статистику не включены. Также не включены и члены экипажа авиакомпаний.

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япония, путешествия, россия, туристы