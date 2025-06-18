https://1prime.ru/20250618/yuan-858605392.html
Юань открыл торги в среду ростом
Юань открыл торги в среду ростом - 18.06.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды переходит к повышению по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:04+0300
2025-06-18T10:04+0300
2025-06-18T10:08+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды переходит к повышению по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 10,90 рубля.В первые минуты торгов курс юаня максимально опускался до 10,86 рубля.
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юань, торги, мосбиржа, рынок
Экономика, юань, Торги, Мосбиржа, Рынок
Юань открыл торги в среду ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже слегка повышается до 10,90 рубля
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды переходит к повышению по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 10,90 рубля.
В первые минуты торгов курс юаня максимально опускался до 10,86 рубля.
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании итогов заседания ФРС США