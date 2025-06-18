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Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже - 18.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250618/yuan-858615270.html
Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже
Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже - 18.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже
Курс китайской валюты не удержался в плюсе после утренних попыток роста и снижается до 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:02+0300
2025-06-18T13:02+0300
экономика
юань
мосбиржа
рынок
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты не удержался в плюсе после утренних попыток роста и снижается до 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.49 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,86 рубля. При этом в первые минуты торгов среды курс юаня уже опускался как раз до этого уровня, а затем максимально повышался до 10,90 рубля. Участники торгов будут учитывать приближение налогового периода, что сдержит спекулятивный интерес к валюте, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ. "В сложившейся ситуации, на наш взгляд, курс юаня продолжит движение в диапазоне 10,5-11 рублей. При этом мы видим возможности для обновления рублем локальных максимумов, что может привести к смешению китайской валюты в середину указанного коридора", - добавляет он. По оценкам Алексея Антонова из компании "Алор брокер", на российском валютном рынке принципиальных изменений пока не происходит. "Курс юаня остается зажатым в диапазоне 10,8-11 рублей и копит силы для мощного движения", - заключает он.
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юань, мосбиржа, рынок
Экономика, юань, Мосбиржа, Рынок
13:02 18.06.2025
 
Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже

Курс юаня в среду не удержался после попыток роста утром и снижается до 10,86 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты не удержался в плюсе после утренних попыток роста и снижается до 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.49 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,86 рубля.
При этом в первые минуты торгов среды курс юаня уже опускался как раз до этого уровня, а затем максимально повышался до 10,90 рубля.
Участники торгов будут учитывать приближение налогового периода, что сдержит спекулятивный интерес к валюте, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ.
"В сложившейся ситуации, на наш взгляд, курс юаня продолжит движение в диапазоне 10,5-11 рублей. При этом мы видим возможности для обновления рублем локальных максимумов, что может привести к смешению китайской валюты в середину указанного коридора", - добавляет он.
По оценкам Алексея Антонова из компании "Алор брокер", на российском валютном рынке принципиальных изменений пока не происходит. "Курс юаня остается зажатым в диапазоне 10,8-11 рублей и копит силы для мощного движения", - заключает он.
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