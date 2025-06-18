https://1prime.ru/20250618/yuan-858615270.html

Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже

Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже - 18.06.2025, ПРАЙМ

Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже

Курс китайской валюты не удержался в плюсе после утренних попыток роста и снижается до 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:02+0300

2025-06-18T13:02+0300

2025-06-18T13:02+0300

экономика

юань

мосбиржа

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты не удержался в плюсе после утренних попыток роста и снижается до 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.49 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,86 рубля. При этом в первые минуты торгов среды курс юаня уже опускался как раз до этого уровня, а затем максимально повышался до 10,90 рубля. Участники торгов будут учитывать приближение налогового периода, что сдержит спекулятивный интерес к валюте, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ. "В сложившейся ситуации, на наш взгляд, курс юаня продолжит движение в диапазоне 10,5-11 рублей. При этом мы видим возможности для обновления рублем локальных максимумов, что может привести к смешению китайской валюты в середину указанного коридора", - добавляет он. По оценкам Алексея Антонова из компании "Алор брокер", на российском валютном рынке принципиальных изменений пока не происходит. "Курс юаня остается зажатым в диапазоне 10,8-11 рублей и копит силы для мощного движения", - заключает он.

https://1prime.ru/20250618/yuan-858608960.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, мосбиржа, рынок