https://1prime.ru/20250618/yuan-858615270.html
Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже
Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже - 18.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже
Курс китайской валюты не удержался в плюсе после утренних попыток роста и снижается до 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:02+0300
2025-06-18T13:02+0300
2025-06-18T13:02+0300
экономика
юань
мосбиржа
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты не удержался в плюсе после утренних попыток роста и снижается до 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.49 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,86 рубля. При этом в первые минуты торгов среды курс юаня уже опускался как раз до этого уровня, а затем максимально повышался до 10,90 рубля. Участники торгов будут учитывать приближение налогового периода, что сдержит спекулятивный интерес к валюте, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ. "В сложившейся ситуации, на наш взгляд, курс юаня продолжит движение в диапазоне 10,5-11 рублей. При этом мы видим возможности для обновления рублем локальных максимумов, что может привести к смешению китайской валюты в середину указанного коридора", - добавляет он. По оценкам Алексея Антонова из компании "Алор брокер", на российском валютном рынке принципиальных изменений пока не происходит. "Курс юаня остается зажатым в диапазоне 10,8-11 рублей и копит силы для мощного движения", - заключает он.
https://1prime.ru/20250618/yuan-858608960.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, мосбиржа, рынок
Экономика, юань, Мосбиржа, Рынок
Курс юаня снова перешёл к снижению на Мосбирже
Курс юаня в среду не удержался после попыток роста утром и снижается до 10,86 рубля
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты не удержался в плюсе после утренних попыток роста и снижается до 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.49 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,86 рубля.
При этом в первые минуты торгов среды курс юаня уже опускался как раз до этого уровня, а затем максимально повышался до 10,90 рубля.
Участники торгов будут учитывать приближение налогового периода, что сдержит спекулятивный интерес к валюте, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ.
"В сложившейся ситуации, на наш взгляд, курс юаня продолжит движение в диапазоне 10,5-11 рублей. При этом мы видим возможности для обновления рублем локальных максимумов, что может привести к смешению китайской валюты в середину указанного коридора", - добавляет он.
По оценкам Алексея Антонова из компании "Алор брокер", на российском валютном рынке принципиальных изменений пока не происходит. "Курс юаня остается зажатым в диапазоне 10,8-11 рублей и копит силы для мощного движения", - заключает он.
ЦБ 17 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,4 миллиарда рублей