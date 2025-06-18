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ЮАР намерена удвоить объем торговли с Россией, заявил вице-президент страны

ЮАР намерена удвоить объем торговли с Россией, заявил вице-президент страны - 18.06.2025, ПРАЙМ

ЮАР намерена удвоить объем торговли с Россией, заявил вице-президент страны

ЮАР заинтересована в увеличении объема торговли с Россией в два раза, а также в привлечении российских инвестиций в свою энергетику, заявил вице-президент... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:30+0300

2025-06-18T14:30+0300

2025-06-18T14:30+0300

экономика

юар

россия

торговля

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. ЮАР заинтересована в увеличении объема торговли с Россией в два раза, а также в привлечении российских инвестиций в свою энергетику, заявил вице-президент страны Пол Машатиле. “Мы хотим укрепить наши торговые отношения с Россией. Именно поэтому мы приехали сюда. Мы хотели бы обсудить целый ряд вопросов. Мы хотим больше инвестиций в нашу энергетику, в солнечную, ветровую, а также мы хотели бы, чтобы атомная энергетика тоже стала частью дискуссий”, - сказал он в начале переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. ЮАР хотела бы больше экспортировать сельскохозяйственных товаров в Россию, рынки страны открыты для российских компаний, указал Машатиле. “Мы хотели бы пригласить российские компании приехать в ЮАР, в том числе государственные. Мы хотим наращивать объем торговли с Россией, удвоить его. Мы хотим это обсудить с рядом наших коллег в Санкт-Петербурге”, - подчеркнул он. Кроме того, ЮАР заинтересована в инвестициях в свою транспортную инфраструктуру, добавил Машатиле. Машатиле находится в России с рабочим визитом, в ходе которого он посетит также Санкт-Петербург, где примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В четверг в Петербурге запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. ПМЭФ проходит 18-21 июня, РИА Новости выступает его информационным партнером.

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юар, россия, торговля