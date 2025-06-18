https://1prime.ru/20250618/yuar-858621460.html
ЮАР намерена удвоить объем торговли с Россией, заявил вице-президент страны
ЮАР намерена удвоить объем торговли с Россией, заявил вице-президент страны - 18.06.2025, ПРАЙМ
ЮАР намерена удвоить объем торговли с Россией, заявил вице-президент страны
ЮАР заинтересована в увеличении объема торговли с Россией в два раза, а также в привлечении российских инвестиций в свою энергетику, заявил вице-президент... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:30+0300
2025-06-18T14:30+0300
2025-06-18T14:30+0300
экономика
юар
россия
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. ЮАР заинтересована в увеличении объема торговли с Россией в два раза, а также в привлечении российских инвестиций в свою энергетику, заявил вице-президент страны Пол Машатиле. “Мы хотим укрепить наши торговые отношения с Россией. Именно поэтому мы приехали сюда. Мы хотели бы обсудить целый ряд вопросов. Мы хотим больше инвестиций в нашу энергетику, в солнечную, ветровую, а также мы хотели бы, чтобы атомная энергетика тоже стала частью дискуссий”, - сказал он в начале переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. ЮАР хотела бы больше экспортировать сельскохозяйственных товаров в Россию, рынки страны открыты для российских компаний, указал Машатиле. “Мы хотели бы пригласить российские компании приехать в ЮАР, в том числе государственные. Мы хотим наращивать объем торговли с Россией, удвоить его. Мы хотим это обсудить с рядом наших коллег в Санкт-Петербурге”, - подчеркнул он. Кроме того, ЮАР заинтересована в инвестициях в свою транспортную инфраструктуру, добавил Машатиле. Машатиле находится в России с рабочим визитом, в ходе которого он посетит также Санкт-Петербург, где примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В четверг в Петербурге запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. ПМЭФ проходит 18-21 июня, РИА Новости выступает его информационным партнером.
https://1prime.ru/20250618/torgovlja-858598566.html
юар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_22eef6bffcb95b8db03910c9375e95a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, россия, торговля
Экономика, ЮАР, РОССИЯ, торговля
ЮАР намерена удвоить объем торговли с Россией, заявил вице-президент страны
Машатиле: ЮАР заинтересована в увеличении объема торговли с Россией в два раза
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. ЮАР заинтересована в увеличении объема торговли с Россией в два раза, а также в привлечении российских инвестиций в свою энергетику, заявил вице-президент страны Пол Машатиле.
“Мы хотим укрепить наши торговые отношения с Россией. Именно поэтому мы приехали сюда. Мы хотели бы обсудить целый ряд вопросов. Мы хотим больше инвестиций в нашу энергетику, в солнечную, ветровую, а также мы хотели бы, чтобы атомная энергетика тоже стала частью дискуссий”, - сказал он в начале переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
ЮАР хотела бы больше экспортировать сельскохозяйственных товаров в Россию, рынки страны открыты для российских компаний, указал Машатиле.
“Мы хотели бы пригласить российские компании приехать в ЮАР, в том числе государственные. Мы хотим наращивать объем торговли с Россией, удвоить его. Мы хотим это обсудить с рядом наших коллег в Санкт-Петербурге”, - подчеркнул он.
Кроме того, ЮАР заинтересована в инвестициях в свою транспортную инфраструктуру, добавил Машатиле.
Машатиле находится в России с рабочим визитом, в ходе которого он посетит также Санкт-Петербург, где примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В четверг в Петербурге запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, РИА Новости выступает его информационным партнером.
Торговля России и ЕС в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро