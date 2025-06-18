https://1prime.ru/20250618/zakharova-858616901.html

У Ирана и Израиля еще есть шанс мирно завершить конфликт, заявили в МИД

У Ирана и Израиля еще есть шанс мирно завершить конфликт, заявили в МИД - 18.06.2025, ПРАЙМ

У Ирана и Израиля еще есть шанс мирно завершить конфликт, заявили в МИД

В конфликте Ирана и Израиля остается возможность для мирного урегулирования и дипломатии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:20+0300

2025-06-18T13:20+0300

2025-06-18T13:20+0300

политика

мид

мария захарова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. В конфликте Ирана и Израиля остается возможность для мирного урегулирования и дипломатии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Наносятся удары по атомным объектам, ядерным объектам, мирной гражданской инфраструктуре. Я имею в виду не по военным объектам, а именно по связанным с мирным освоением атомной энергии. Это страшная, это чудовищная игра, которая может привести, как вы представляете, многие говорят непредсказуемым последствиям. Но вот в том-то и ужас, что вполне предсказуемым... Поэтому, конечно, всегда остается возможность для мирного урегулирования, для использования дипломатии", - заявила Захарова в эфире "Известий" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мид, мария захарова, иран, израиль