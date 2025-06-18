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Москва ждет от США предложений по датам новых консультаций, заявил МИД
Москва ждет от США предложений по датам новых консультаций, заявил МИД - 18.06.2025, ПРАЙМ
Москва ждет от США предложений по датам новых консультаций, заявил МИД
Москва ждет от США предложений по датам и логистике для проведения нового раунда консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:29+0300
2025-06-18T13:29+0300
2025-06-18T13:29+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Москва ждет от США предложений по датам и логистике для проведения нового раунда консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас ждем от американцев нового предложения по датам (встречи), по логистике. Будем работать", - заявила Захарова в эфире "Известий" на полях ПМЭФ. Что касается отмены американской стороной консультаций, которые должны были состояться в понедельник 16 июня, то Захарова отметила, что не видела каких-либо объяснений американской стороны. "Они просто сказали, что в этот момент те предложенные даты они не могут реализовать. Поэтому ждем их предложений по новым датам, по новой логистике", - отметила она.
https://1prime.ru/20250617/ushakov-858584812.html
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Мария Захарова
Москва ждет от США предложений по датам новых консультаций, заявил МИД
Захарова: Москва ждет от США предложений по датам и логистике новых консультаций
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Москва ждет от США предложений по датам и логистике для проведения нового раунда консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас ждем от американцев нового предложения по датам (встречи), по логистике. Будем работать", - заявила Захарова в эфире "Известий" на полях ПМЭФ.
Что касается отмены американской стороной консультаций, которые должны были состояться в понедельник 16 июня, то Захарова отметила, что не видела каких-либо объяснений американской стороны.
"Они просто сказали, что в этот момент те предложенные даты они не могут реализовать. Поэтому ждем их предложений по новым датам, по новой логистике", - отметила она.
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