https://1prime.ru/20250618/zakharova-858621604.html

Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке

Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке - 18.06.2025, ПРАЙМ

Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке

Мир в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана, предупредила официальный... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:33+0300

2025-06-18T14:33+0300

2025-06-18T14:33+0300

политика

общество

иран

израиль

ближний восток

мария захарова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Мир в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Каждый день по несколько раз наносятся удары ракетами по ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры Ирана, которые находятся под контролем наблюдателей МАГАТЭ, которые там находятся... Нужно уже, исходя из заявления МИД РФ, которое вчера было сделано, понимать, что мы в миллиметрах от катастроф", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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иран

израиль

ближний восток

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общество , иран, израиль, ближний восток, мария захарова