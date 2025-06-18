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Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке
Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке - 18.06.2025, ПРАЙМ
Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке
Мир в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана, предупредила официальный... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:33+0300
2025-06-18T14:33+0300
политика
общество
иран
израиль
ближний восток
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Мир в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Каждый день по несколько раз наносятся удары ракетами по ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры Ирана, которые находятся под контролем наблюдателей МАГАТЭ, которые там находятся... Нужно уже, исходя из заявления МИД РФ, которое вчера было сделано, понимать, что мы в миллиметрах от катастроф", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество , иран, израиль, ближний восток, мария захарова
Политика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мария Захарова
14:33 18.06.2025
 
Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке

Захарова: мы в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Мир в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Каждый день по несколько раз наносятся удары ракетами по ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры Ирана, которые находятся под контролем наблюдателей МАГАТЭ, которые там находятся... Нужно уже, исходя из заявления МИД РФ, которое вчера было сделано, понимать, что мы в миллиметрах от катастроф", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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ПолитикаОбществоИРАНИЗРАИЛЬБЛИЖНИЙ ВОСТОКМария Захарова
 
 
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