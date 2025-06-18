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Законопроект о регулировании риелторской деятельности переработают

Законопроект о регулировании риелторской деятельности переработают - 18.06.2025, ПРАЙМ

Законопроект о регулировании риелторской деятельности переработают

Законопроект о регулировании риелторской деятельности будет переработан после отзыва правительства, рассказала РИА Недвижимость автор проекта, зампред комитета... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T00:17+0300

2025-06-18T00:17+0300

2025-06-18T00:17+0300

экономика

москва

госдума

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Законопроект о регулировании риелторской деятельности будет переработан после отзыва правительства, рассказала РИА Недвижимость автор проекта, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. "Я получила проект отзыва правительства, он неположительный и неотрицательный. В нем написано, что законопроект требует серьезной доработки. Так что будем его перерабатывать", - сообщила она. Ранее в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили законопроект "О деятельности в сфере оказания услуг по операциям с недвижимостью". Авторы хотят установить общие требования для риелторов и осуществлять за их деятельностью государственный надзор. В частности, было предложено собрать специалистов через "Госуслуги" в реестры, куда могут попасть физические и юридические лица, имеющие в том числе высшее юридическое образование, при этом им нельзя быть осужденными по особо тяжким статьям. Создание реестров будет правом российских регионов. "Деятельность риелторов в настоящее время достаточно подробно регламентирована в рамках гражданского законодательства Российской Федерации нормами, регулирующими договоры агентирования, поручения и возмездного оказания услуг. В этой связи целесообразность разработки законопроекта в сфере регулирования риелторской деятельности требует дополнительного обоснования", - говорится в тексте заключения правительства к законопроекту (есть в распоряжении РИА Недвижимость). В тексте отзыва отмечается, что в законопроекте недостаточно проработаны возможности оказания риелторами услуг в пределах одного региона и необходимость наличия у них свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Также не ясны источники расходов на подобные мероприятия. По мнению авторов отзыва, проектом не определены правовой статус и порядок регулирования создания и ведения реестра риелторов, отсутствуют аргументы, почему контроль за их деятельностью не может проводиться в рамках существующего законодательства. На основании изложенного законопроект требует существенной доработки, заключили в правительстве.

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