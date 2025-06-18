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Крупнейший маслоэкстракционный завод построят в Приамурье
Крупнейший маслоэкстракционный завод построят в Приамурье - 18.06.2025, ПРАЙМ
Крупнейший маслоэкстракционный завод построят в Приамурье
Крупнейший маслоэкстракционный завод строят в Амурской области, он будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, а также рапс и лён, сообщает правительство... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T09:31+0300
2025-06-18T09:31+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – ПРАЙМ. Крупнейший маслоэкстракционный завод строят в Амурской области, он будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, а также рапс и лён, сообщает правительство Приамурья. Завод возводит в Белогорске ГК "Содружество" в рамках мастер-плана города, утвержденного президентом. Губернатор Амурской области Василий Орлов проконтролировал ход строительства предприятия. "Это будет один из крупнейших перерабатывающих заводов в России. Предприятие даст много высокотехнологичных рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, также будет перерабатываться рапс и лен", - сказал Орлов. "Сырье планируют закупать не только в Амурской области, но и в соседних регионах. Продукция завода будет очень высокого качества и востребована на зарубежных рынках", - добавил он. Как доложили Орлову, строительно-монтажные работы сейчас в активной фазе. Идет возведение экстракционного и подготовительного корпусов, складов хранения сырья и готовой продукции, а также железнодорожной ветки. Проектом предусмотрено более 10 километров железнодорожных путей. Сдать объект планируется в 2026 году.
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промышленность, амурская область, благовещенск, приамурье
Экономика, Промышленность, Амурская область, Благовещенск, Приамурье
Крупнейший маслоэкстракционный завод построят в Приамурье
Крупнейший маслоэкстракционный завод строят в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – ПРАЙМ. Крупнейший маслоэкстракционный завод строят в Амурской области, он будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, а также рапс и лён, сообщает правительство Приамурья.
Завод возводит в Белогорске ГК "Содружество" в рамках мастер-плана города, утвержденного президентом. Губернатор Амурской области Василий Орлов проконтролировал ход строительства предприятия.
"Это будет один из крупнейших перерабатывающих заводов в России. Предприятие даст много высокотехнологичных рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, также будет перерабатываться рапс и лен", - сказал Орлов.
"Сырье планируют закупать не только в Амурской области, но и в соседних регионах. Продукция завода будет очень высокого качества и востребована на зарубежных рынках", - добавил он.
Как доложили Орлову, строительно-монтажные работы сейчас в активной фазе. Идет возведение экстракционного и подготовительного корпусов, складов хранения сырья и готовой продукции, а также железнодорожной ветки. Проектом предусмотрено более 10 километров железнодорожных путей. Сдать объект планируется в 2026 году.
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