https://1prime.ru/20250618/zavod-858603385.html

Крупнейший маслоэкстракционный завод построят в Приамурье

Крупнейший маслоэкстракционный завод построят в Приамурье - 18.06.2025, ПРАЙМ

Крупнейший маслоэкстракционный завод построят в Приамурье

Крупнейший маслоэкстракционный завод строят в Амурской области, он будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, а также рапс и лён, сообщает правительство... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T09:31+0300

2025-06-18T09:31+0300

2025-06-18T09:31+0300

экономика

промышленность

амурская область

благовещенск

приамурье

https://cdnn.1prime.ru/img/82930/30/829303087_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_323ee0b242402f1ee93af2b478a72433.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – ПРАЙМ. Крупнейший маслоэкстракционный завод строят в Амурской области, он будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, а также рапс и лён, сообщает правительство Приамурья. Завод возводит в Белогорске ГК "Содружество" в рамках мастер-плана города, утвержденного президентом. Губернатор Амурской области Василий Орлов проконтролировал ход строительства предприятия. "Это будет один из крупнейших перерабатывающих заводов в России. Предприятие даст много высокотехнологичных рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, также будет перерабатываться рапс и лен", - сказал Орлов. "Сырье планируют закупать не только в Амурской области, но и в соседних регионах. Продукция завода будет очень высокого качества и востребована на зарубежных рынках", - добавил он. Как доложили Орлову, строительно-монтажные работы сейчас в активной фазе. Идет возведение экстракционного и подготовительного корпусов, складов хранения сырья и готовой продукции, а также железнодорожной ветки. Проектом предусмотрено более 10 километров железнодорожных путей. Сдать объект планируется в 2026 году.

https://1prime.ru/20250520/zavod-857759129.html

амурская область

благовещенск

приамурье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, амурская область, благовещенск, приамурье