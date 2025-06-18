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"Трамп показал": СМИ рассказали о провале Зеленского на саммите G7

"Трамп показал": СМИ рассказали о провале Зеленского на саммите G7 - 18.06.2025, ПРАЙМ

"Трамп показал": СМИ рассказали о провале Зеленского на саммите G7

Визит Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" завершился неудачей, сообщает Wall Street Journal. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T08:53+0300

2025-06-18T08:53+0300

2025-06-18T08:53+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

дональд трамп

саммит g7

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" завершился неудачей, сообщает Wall Street Journal."Спустя день после того, как Трамп показал, что Украина для него не представляет первостепенной важности, Владимир Зеленский покинул саммит G7, не заручившись поддержкой, на которую он надеялся", — пишет издание.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила о преждевременном отъезде президента США Дональда Трампа с саммита "Большой семерки" в Канаде и его возвращении в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. В свою очередь, Трамп, комментируя свой отъезд, заявил о необходимости как можно скорее вернуться в Вашингтон. Как уточнил американский лидер позднее, причиной поспешного возвращения в США стала не работа над прекращением огня между Ираном и Израилем, а нечто "более серьезное".Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе 16 и 17 июня, хотя изначальной датой открытия было запланировано 15 июня. В саммите приняли участие семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония. Кроме того, на мероприятии также присутствовали представители Евросоюза, а также приглашенные страны-партнеры.

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, саммит g7