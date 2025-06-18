Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Трамп показал": СМИ рассказали о провале Зеленского на саммите G7 - 18.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250618/zelenskiy-858601909.html
"Трамп показал": СМИ рассказали о провале Зеленского на саммите G7
"Трамп показал": СМИ рассказали о провале Зеленского на саммите G7 - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Трамп показал": СМИ рассказали о провале Зеленского на саммите G7
Визит Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" завершился неудачей, сообщает Wall Street Journal. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:53+0300
2025-06-18T08:53+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
саммит g7
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" завершился неудачей, сообщает Wall Street Journal."Спустя день после того, как Трамп показал, что Украина для него не представляет первостепенной важности, Владимир Зеленский покинул саммит G7, не заручившись поддержкой, на которую он надеялся", — пишет издание.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила о преждевременном отъезде президента США Дональда Трампа с саммита "Большой семерки" в Канаде и его возвращении в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. В свою очередь, Трамп, комментируя свой отъезд, заявил о необходимости как можно скорее вернуться в Вашингтон. Как уточнил американский лидер позднее, причиной поспешного возвращения в США стала не работа над прекращением огня между Ираном и Израилем, а нечто "более серьезное".Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе 16 и 17 июня, хотя изначальной датой открытия было запланировано 15 июня. В саммите приняли участие семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония. Кроме того, на мероприятии также присутствовали представители Евросоюза, а также приглашенные страны-партнеры.
https://1prime.ru/20250617/peregovory-858562397.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, саммит g7
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, саммит G7
08:53 18.06.2025
 
"Трамп показал": СМИ рассказали о провале Зеленского на саммите G7

WSJ: Трамп помешал Зеленскому получить поддержку на саммите G7, на которую так рассчитывал

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" завершился неудачей, сообщает Wall Street Journal.
"Спустя день после того, как Трамп показал, что Украина для него не представляет первостепенной важности, Владимир Зеленский покинул саммит G7, не заручившись поддержкой, на которую он надеялся", — пишет издание.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила о преждевременном отъезде президента США Дональда Трампа с саммита "Большой семерки" в Канаде и его возвращении в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. В свою очередь, Трамп, комментируя свой отъезд, заявил о необходимости как можно скорее вернуться в Вашингтон. Как уточнил американский лидер позднее, причиной поспешного возвращения в США стала не работа над прекращением огня между Ираном и Израилем, а нечто "более серьезное".
Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе 16 и 17 июня, хотя изначальной датой открытия было запланировано 15 июня. В саммите приняли участие семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония. Кроме того, на мероприятии также присутствовали представители Евросоюза, а также приглашенные страны-партнеры.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
"Не смогут заменить". СМИ рассказали об отчаянном шаге Зеленского
Вчера, 09:56
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд Трампсаммит G7
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала