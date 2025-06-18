https://1prime.ru/20250618/zelenskiy-858603549.html

СМИ заметили необычное поведение Зеленского на саммите G7

СМИ заметили необычное поведение Зеленского на саммите G7 - 18.06.2025, ПРАЙМ

СМИ заметили необычное поведение Зеленского на саммите G7

Владимир Зеленский выглядел явно расстроенным на саммите "Большой семерки", сообщает Guardian. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T09:34+0300

2025-06-18T09:34+0300

2025-06-18T09:34+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

дональд трамп

саммит g7

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выглядел явно расстроенным на саммите "Большой семерки", сообщает Guardian."Выглядя печальным, Зеленский заявил о необходимости помощи его военным со стороны союзников, чтобы они могли продержаться, пока Россия не будет готова к мирным переговорам", — пишет издание. Как сообщается в статье, план Зеленского встретиться с президентом США Дональдом Трампом потерпел неудачу, после того, как американский лидер преждевременно покинул саммит G7 и вернулся в Вашингтон.Автор статьи также отметил, что наложенное США вето на совместное заявление саммита по Украине тоже в значительной степени ударило по Киеву.Кроме того, в статье отметили разочарование украинских дипломатов по поводу бесцельности визита главы киевского режима на саммит.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила в понедельник о преждевременном отъезде Трампа с саммита G7 в Канаде и его возвращении в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Американский лидер, комментируя ситуацию, указал на необходимость немедленного возвращения в Вашингтон. Позднее он уточнил, что его возвращение не было связано с работой над прекращением огня между Ираном и Израилем, а обусловлено чем-то гораздо "более серьезным".Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.

https://1prime.ru/20250618/zelenskiy-858601909.html

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, саммит g7