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Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером - 18.06.2025, ПРАЙМ
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером
Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:43+0300
2025-06-18T13:43+0300
политика
австрия
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – ПРАЙМ. Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером. Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. "Зеленский сам ничего не решает. Есть люди, которые находятся за кулисами и решают вместо него. Зеленскому же отведена роль вымогателя и коммивояжера", - сказал Поппель. По его мнению, в задачи Зеленского путем обмана, шантажа и спекуляций входит выманивание денег и оружия на продолжение военного конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20250618/zelenskiy-858603549.html
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австрия, владимир зеленский
Политика, АВСТРИЯ, Владимир Зеленский
13:43 18.06.2025
 
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером

Австрийский политик Поппель назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – ПРАЙМ. Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером.
Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
"Зеленский сам ничего не решает. Есть люди, которые находятся за кулисами и решают вместо него. Зеленскому же отведена роль вымогателя и коммивояжера", - сказал Поппель.
По его мнению, в задачи Зеленского путем обмана, шантажа и спекуляций входит выманивание денег и оружия на продолжение военного конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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ПолитикаАВСТРИЯВладимир Зеленский
 
 
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