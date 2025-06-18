https://1prime.ru/20250618/zelenskiy-858618416.html

Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером

Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером - 18.06.2025, ПРАЙМ

Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером

Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:43+0300

2025-06-18T13:43+0300

2025-06-18T13:43+0300

политика

австрия

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – ПРАЙМ. Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером. Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. "Зеленский сам ничего не решает. Есть люди, которые находятся за кулисами и решают вместо него. Зеленскому же отведена роль вымогателя и коммивояжера", - сказал Поппель. По его мнению, в задачи Зеленского путем обмана, шантажа и спекуляций входит выманивание денег и оружия на продолжение военного конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20250618/zelenskiy-858603549.html

австрия

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австрия, владимир зеленский