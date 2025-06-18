https://1prime.ru/20250618/zelenskiy-858618416.html
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером - 18.06.2025, ПРАЙМ
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером
Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:43+0300
2025-06-18T13:43+0300
2025-06-18T13:43+0300
политика
австрия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – ПРАЙМ. Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером. Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. "Зеленский сам ничего не решает. Есть люди, которые находятся за кулисами и решают вместо него. Зеленскому же отведена роль вымогателя и коммивояжера", - сказал Поппель. По его мнению, в задачи Зеленского путем обмана, шантажа и спекуляций входит выманивание денег и оружия на продолжение военного конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20250618/zelenskiy-858603549.html
австрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, владимир зеленский
Политика, АВСТРИЯ, Владимир Зеленский
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером
Австрийский политик Поппель назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – ПРАЙМ. Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером.
Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
"Зеленский сам ничего не решает. Есть люди, которые находятся за кулисами и решают вместо него. Зеленскому же отведена роль вымогателя и коммивояжера", - сказал Поппель.
По его мнению, в задачи Зеленского путем обмана, шантажа и спекуляций входит выманивание денег и оружия на продолжение военного конфликта на Украине.
СМИ заметили необычное поведение Зеленского на саммите G7