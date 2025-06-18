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Цена золота стабильна в ожидании новостей от ФРС США и по Ближнему Востоку

Цена золота стабильна в ожидании новостей от ФРС США и по Ближнему Востоку - 18.06.2025, ПРАЙМ

Цена золота стабильна в ожидании новостей от ФРС США и по Ближнему Востоку

Стоимость золота символически снижается в среду утром на ожидании новостей относительно конфликта между странами Ближнего Востока и предстоящих итогов июньского | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T08:57+0300

2025-06-18T08:57+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота символически снижается в среду утром на ожидании новостей относительно конфликта между странами Ближнего Востока и предстоящих итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.44 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,02%, - до 3 406,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает при этом на 0,51% - до 37,34 доллара. "Цены на золото колебались, так как инвесторы следили за ростом рисков на Ближнем Востоке", - цитирует агентство Рейтер аналитиков ANZ. Как сообщил телеканал ABC ранее в среду, в США заявили о решающих ближайших часах в конфликте с Ираном, намекнув о возможном военном решении, если не будет дипломатического. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе". Кроме того, позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков ждут сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. "Слабые" показатели розничных продаж, жилищного строительства и промышленного производства в США подкрепили доводы в пользу того, что ФРС США снизит ставки позже в этом году", - прокомментировали также эту ситуацию аналитики ANZ.

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