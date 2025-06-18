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Nordgold дал прогноз по объему производства золота по итогам 2025 года - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Nordgold дал прогноз по объему производства золота по итогам 2025 года
Nordgold дал прогноз по объему производства золота по итогам 2025 года - 18.06.2025, ПРАЙМ
Nordgold дал прогноз по объему производства золота по итогам 2025 года
Nordgold ожидает производство золота по итогам 2025 года на уровне чуть больше 1 миллиона унций, заявил генеральный директор компании Георгий Смирнов... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T15:02+0300
2025-06-18T15:02+0300
пмэф-2025
золото
nordgold
россия
промышленность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Nordgold ожидает производство золота по итогам 2025 года на уровне чуть больше 1 миллиона унций, заявил генеральный директор компании Георгий Смирнов журналистам в кулуарах ПМЭФ. "Чуть больше миллиона унций ... Это больше (чем было в прошлом году - ред.)", - ответил он на вопрос о прогнозе производства золота на этот год. Следовательно, в пересчете на тонны Nordgold планирует выпустить примерно 31 тонну желтого металла по итогам 2025 года. Nordgold - золотодобывающая компания предпринимателя Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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золото, nordgold, россия, промышленность
ПМЭФ-2025, золото, Nordgold, РОССИЯ, Промышленность
15:02 18.06.2025
 
Nordgold дал прогноз по объему производства золота по итогам 2025 года

Nordgold: ожидается производство золота по итогам 2025 года на уровне больше 1 млн унций

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Nordgold ожидает производство золота по итогам 2025 года на уровне чуть больше 1 миллиона унций, заявил генеральный директор компании Георгий Смирнов журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Чуть больше миллиона унций ... Это больше (чем было в прошлом году - ред.)", - ответил он на вопрос о прогнозе производства золота на этот год. Следовательно, в пересчете на тонны Nordgold планирует выпустить примерно 31 тонну желтого металла по итогам 2025 года.
Nordgold - золотодобывающая компания предпринимателя Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Цена золота стабильна в ожидании новостей от ФРС США и по Ближнему Востоку
08:57
 
ПМЭФ-2025золотоNordgoldРОССИЯПромышленность
 
 
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