https://1prime.ru/20250618/zoloto-858622889.html

Nordgold дал прогноз по объему производства золота по итогам 2025 года

Nordgold дал прогноз по объему производства золота по итогам 2025 года - 18.06.2025, ПРАЙМ

Nordgold дал прогноз по объему производства золота по итогам 2025 года

Nordgold ожидает производство золота по итогам 2025 года на уровне чуть больше 1 миллиона унций, заявил генеральный директор компании Георгий Смирнов... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T15:02+0300

2025-06-18T15:02+0300

2025-06-18T15:02+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Nordgold ожидает производство золота по итогам 2025 года на уровне чуть больше 1 миллиона унций, заявил генеральный директор компании Георгий Смирнов журналистам в кулуарах ПМЭФ. "Чуть больше миллиона унций ... Это больше (чем было в прошлом году - ред.)", - ответил он на вопрос о прогнозе производства золота на этот год. Следовательно, в пересчете на тонны Nordgold планирует выпустить примерно 31 тонну желтого металла по итогам 2025 года. Nordgold - золотодобывающая компания предпринимателя Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/zoloto-858602040.html

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золото, nordgold, россия, промышленность