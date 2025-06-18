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Цены на золото перешли к росту
Цены на золото перешли к росту - 18.06.2025, ПРАЙМ
Цены на золото перешли к росту
Стоимость золота перешла к слабому росту после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T21:35+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к слабому росту после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.29 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,27 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, - до 3 409,17 доллара за тройскую унцию. До публикации решений американского центробанка драгоценный металл слабо дешевел. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП. Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 июля.
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золото, торги, цены
Экономика, золото, Торги, цены
Цены на золото перешли к росту
Торги: цены на золото перешли к росту после выхода итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к слабому росту после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.29 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,27 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, - до 3 409,17 доллара за тройскую унцию.
До публикации решений американского центробанка драгоценный металл слабо дешевел.
ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП.
Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 июля.
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