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Цены на золото перешли к росту

Цены на золото перешли к росту - 18.06.2025, ПРАЙМ

Цены на золото перешли к росту

Стоимость золота перешла к слабому росту после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 18.06.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к слабому росту после публикации решений по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.29 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,27 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, - до 3 409,17 доллара за тройскую унцию. До публикации решений американского центробанка драгоценный металл слабо дешевел. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП. Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 июля.

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золото, торги, цены