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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 19.06.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T23:28+0300

2025-06-19T23:28+0300

2025-06-19T23:28+0300

происшествия

волгоград

аэропорт

ограничения

росавиация

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - говорится в сообщении.

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волгоград

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волгоград, аэропорт, ограничения, росавиация