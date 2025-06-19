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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 19.06.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T23:28+0300
2025-06-19T23:28+0300
2025-06-19T23:28+0300
происшествия
волгоград
аэропорт
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - говорится в сообщении.
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волгоград, аэропорт, ограничения, росавиация
Происшествия, ВОЛГОГРАД, аэропорт, ограничения, Росавиация
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения