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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 19.06.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 19.06.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T23:28+0300
2025-06-19T23:28+0300
происшествия
волгоград
аэропорт
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - говорится в сообщении.
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волгоград, аэропорт, ограничения, росавиация
Происшествия, ВОЛГОГРАД, аэропорт, ограничения, Росавиация
23:28 19.06.2025
 
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - говорится в сообщении.
*Аэропорт «Домодедово» - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Аэропорт Домодедово на фоне решения суда работает штатно
17 июня, 18:20
 
ПроисшествияВОЛГОГРАДаэропортограниченияРосавиация
 
 
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