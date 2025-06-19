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ЦБ сообщил о замедлении роста деловой активности в России в июне - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/aktivnost-858671999.html
ЦБ сообщил о замедлении роста деловой активности в России в июне
ЦБ сообщил о замедлении роста деловой активности в России в июне - 19.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о замедлении роста деловой активности в России в июне
Темпы роста деловой активности в России в июне замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 2,9 пункта после 4,8 пункта месяцем ранее, говорится в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:39+0300
2025-06-19T14:39+0300
экономика
банк россии
деловая активность
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в июне замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 2,9 пункта после 4,8 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В июне рост деловой активности замедлился. ИБК составил 2,9 пункта после 4,8 пункта месяцем ранее. Снижение индикатора по сравнению с маем определялось как заметным уменьшением текущих оценок (особенно в части производства), так и более сдержанными краткосрочными ожиданиями компаний", - сказано в материалах ЦБ. "Оценки текущих бизнес-условий снизились в целом по экономике и практически во всех отраслях, кроме добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Наиболее значимое снижение оценок наблюдалось в обрабатывающих производствах (особенно среди производителей потребительских и промежуточных товаров)", - отмечает регулятор. Краткосрочные ожидания в июне стали более умеренными. Уменьшение оптимизма по сравнению с маем наблюдалось в большинстве видов экономической деятельности, более заметное – в оптовой и розничной торговле, говорится в материалах. "Динамика сводного ИБК в июне определялась замедлением роста деловой активности по всем группам предприятий (крупные, средние, малые и микропредприятия). По сравнению с маем в большей степени снизилась оценка бизнес-климата средними компаниями, наиболее высокие оценки отмечены у предприятий крупного бизнеса", - пишет ЦБ.
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банк россии, деловая активность
Экономика, Банк России, деловая активность
14:39 19.06.2025
 
ЦБ сообщил о замедлении роста деловой активности в России в июне

ЦБ: рост деловой активности в России в июне замедлился, ИБК составил 2,9 пункта

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в июне замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 2,9 пункта после 4,8 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"В июне рост деловой активности замедлился. ИБК составил 2,9 пункта после 4,8 пункта месяцем ранее. Снижение индикатора по сравнению с маем определялось как заметным уменьшением текущих оценок (особенно в части производства), так и более сдержанными краткосрочными ожиданиями компаний", - сказано в материалах ЦБ.
"Оценки текущих бизнес-условий снизились в целом по экономике и практически во всех отраслях, кроме добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Наиболее значимое снижение оценок наблюдалось в обрабатывающих производствах (особенно среди производителей потребительских и промежуточных товаров)", - отмечает регулятор.
Краткосрочные ожидания в июне стали более умеренными. Уменьшение оптимизма по сравнению с маем наблюдалось в большинстве видов экономической деятельности, более заметное – в оптовой и розничной торговле, говорится в материалах.
"Динамика сводного ИБК в июне определялась замедлением роста деловой активности по всем группам предприятий (крупные, средние, малые и микропредприятия). По сравнению с маем в большей степени снизилась оценка бизнес-климата средними компаниями, наиболее высокие оценки отмечены у предприятий крупного бизнеса", - пишет ЦБ.
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ЭкономикаБанк Россииделовая активность
 
 
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