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ЦБ сообщил о замедлении роста деловой активности в России в июне

ЦБ сообщил о замедлении роста деловой активности в России в июне - 19.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ сообщил о замедлении роста деловой активности в России в июне

Темпы роста деловой активности в России в июне замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 2,9 пункта после 4,8 пункта месяцем ранее, говорится в... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:39+0300

2025-06-19T14:39+0300

2025-06-19T14:39+0300

экономика

банк россии

деловая активность

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в июне замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 2,9 пункта после 4,8 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В июне рост деловой активности замедлился. ИБК составил 2,9 пункта после 4,8 пункта месяцем ранее. Снижение индикатора по сравнению с маем определялось как заметным уменьшением текущих оценок (особенно в части производства), так и более сдержанными краткосрочными ожиданиями компаний", - сказано в материалах ЦБ. "Оценки текущих бизнес-условий снизились в целом по экономике и практически во всех отраслях, кроме добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Наиболее значимое снижение оценок наблюдалось в обрабатывающих производствах (особенно среди производителей потребительских и промежуточных товаров)", - отмечает регулятор. Краткосрочные ожидания в июне стали более умеренными. Уменьшение оптимизма по сравнению с маем наблюдалось в большинстве видов экономической деятельности, более заметное – в оптовой и розничной торговле, говорится в материалах. "Динамика сводного ИБК в июне определялась замедлением роста деловой активности по всем группам предприятий (крупные, средние, малые и микропредприятия). По сравнению с маем в большей степени снизилась оценка бизнес-климата средними компаниями, наиболее высокие оценки отмечены у предприятий крупного бизнеса", - пишет ЦБ.

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банк россии, деловая активность