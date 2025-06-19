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Российский рынок акций слегка растет в начале утренней сессии четверга
Российский рынок акций слегка растет в начале утренней сессии четверга - 19.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций слегка растет в начале утренней сессии четверга
Российский рынок акций в начале утренней сессии четверга после легкого снижения на открытии переходит к символическому повышению, следует из данных Московской... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:09+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней сессии четверга после легкого снижения на открытии переходит к символическому повышению, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск увеличивался на 0,06%, до 2 793,53 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи максимально снижался до 2 788,73 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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российский рынок акций, рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций слегка растет в начале утренней сессии четверга
Российский рынок акций утром четверга переходит к символическому повышению
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней сессии четверга после легкого снижения на открытии переходит к символическому повышению, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск увеличивался на 0,06%, до 2 793,53 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи максимально снижался до 2 788,73 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Фондовые индексы АТР в основном опускаются в четверг