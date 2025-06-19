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Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга снова снижается - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/aktsii-858666443.html
Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга снова снижается
Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга снова снижается - 19.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга снова снижается
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга остается около уровня предыдущего закрытия с тенденцией к снижению, не сумев закрепиться на ключевом... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:06+0300
2025-06-19T13:06+0300
экономика
российский рынок акций
рынок
акции
торги
мосбиржа
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга остается около уровня предыдущего закрытия с тенденцией к снижению, не сумев закрепиться на ключевом уровне 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.56 мск снижался на 0,21%, до 2785,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,15%, до 1181,98 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи колеблется в рамках 2784,26-2800,14 пункта. В частности, дешевеют акции "Селигдара" (-1,6%), "Россетей" (-1%), "Полюса" (-0,7%). Дорожают бумаги ПИКа (+1,6%), префы Сбербанка (+0,7%), и "Транснефти" (+0,7%). Геополитика остается напряженной и малопредсказуемой: США пока не решаются наносить удар по Ирану, но переговоров о прекращении огня нет, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Это поддерживает высокие цены на нефть, что благоприятно для российского рынка акций", - добавляет он. Нефть марки Brent удерживает позиции выше 75 долларов за баррель, это дает надежду на стабилизацию ее на повышенных уровнях, что в свою очередь поддержит российские бумаги, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Плюс к этому поддержку как рынку в целом, так и отдельным бумагам в ближайшие две сессии могут оказывать новости с ПМЭФ. В такой ситуации ожидаем попыток индекса Мосбиржи выйти выше вчерашних максимумов, а целевой диапазон для него на сегодня видим в границах 2750-2820 пунктов", - добавляет он.
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российский рынок акций, рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
13:06 19.06.2025
 
Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга снова снижается

Российский рынок акций в основную сессию четверга вновь перешел к снижению

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга остается около уровня предыдущего закрытия с тенденцией к снижению, не сумев закрепиться на ключевом уровне 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.56 мск снижался на 0,21%, до 2785,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,15%, до 1181,98 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи колеблется в рамках 2784,26-2800,14 пункта.
В частности, дешевеют акции "Селигдара" (-1,6%), "Россетей" (-1%), "Полюса" (-0,7%). Дорожают бумаги ПИКа (+1,6%), префы Сбербанка (+0,7%), и "Транснефти" (+0,7%).
Геополитика остается напряженной и малопредсказуемой: США пока не решаются наносить удар по Ирану, но переговоров о прекращении огня нет, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Это поддерживает высокие цены на нефть, что благоприятно для российского рынка акций", - добавляет он.
Нефть марки Brent удерживает позиции выше 75 долларов за баррель, это дает надежду на стабилизацию ее на повышенных уровнях, что в свою очередь поддержит российские бумаги, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ.
"Плюс к этому поддержку как рынку в целом, так и отдельным бумагам в ближайшие две сессии могут оказывать новости с ПМЭФ. В такой ситуации ожидаем попыток индекса Мосбиржи выйти выше вчерашних максимумов, а целевой диапазон для него на сегодня видим в границах 2750-2820 пунктов", - добавляет он.
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Экономикароссийский рынок акцийРынокАкцииТоргиМосбиржа
 
 
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