https://1prime.ru/20250619/aktsii-858666443.html

Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга снова снижается

Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга снова снижается - 19.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга снова снижается

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга остается около уровня предыдущего закрытия с тенденцией к снижению, не сумев закрепиться на ключевом... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:06+0300

2025-06-19T13:06+0300

2025-06-19T13:06+0300

экономика

российский рынок акций

рынок

акции

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга остается около уровня предыдущего закрытия с тенденцией к снижению, не сумев закрепиться на ключевом уровне 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.56 мск снижался на 0,21%, до 2785,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,15%, до 1181,98 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи колеблется в рамках 2784,26-2800,14 пункта. В частности, дешевеют акции "Селигдара" (-1,6%), "Россетей" (-1%), "Полюса" (-0,7%). Дорожают бумаги ПИКа (+1,6%), префы Сбербанка (+0,7%), и "Транснефти" (+0,7%). Геополитика остается напряженной и малопредсказуемой: США пока не решаются наносить удар по Ирану, но переговоров о прекращении огня нет, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Это поддерживает высокие цены на нефть, что благоприятно для российского рынка акций", - добавляет он. Нефть марки Brent удерживает позиции выше 75 долларов за баррель, это дает надежду на стабилизацию ее на повышенных уровнях, что в свою очередь поддержит российские бумаги, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Плюс к этому поддержку как рынку в целом, так и отдельным бумагам в ближайшие две сессии могут оказывать новости с ПМЭФ. В такой ситуации ожидаем попыток индекса Мосбиржи выйти выше вчерашних максимумов, а целевой диапазон для него на сегодня видим в границах 2750-2820 пунктов", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250619/atr-858664341.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, рынок, акции, торги, мосбиржа