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Российский рынок акций завершил основную сессию небольшим снижением
Российский рынок акций завершил основную сессию небольшим снижением - 19.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную сессию небольшим снижением
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,29%, следует из данных Московской биржи. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T18:56+0300
2025-06-19T18:56+0300
2025-06-19T18:56+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,29%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,29% - до 2 783,81 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,01%, до 1 183,95 пункта, долларовый индекс РТС - также на 0,01%, до 1 117,38 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций, снижение
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций завершил основную сессию небольшим снижением
Мосбиржа: российский рынок акций в основную сессию снизился на 0,29%
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,29%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,29% - до 2 783,81 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,01%, до 1 183,95 пункта, долларовый индекс РТС - также на 0,01%, до 1 117,38 пункта.
Российский рынок акций незначительно вырос за основную сессию