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Российский рынок акций завершил основную сессию небольшим снижением

Российский рынок акций завершил основную сессию небольшим снижением - 19.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основную сессию небольшим снижением

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,29%, следует из данных Московской биржи. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T18:56+0300

2025-06-19T18:56+0300

2025-06-19T18:56+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,29%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,29% - до 2 783,81 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,01%, до 1 183,95 пункта, долларовый индекс РТС - также на 0,01%, до 1 117,38 пункта.

https://1prime.ru/20250618/aktsii-858632162.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, снижение