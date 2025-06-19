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Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах - 19.06.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС востребован с жарким климатом, например, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T02:44+0300
2025-06-19T02:44+0300
бизнес
латинская америка
рф
антон алиханов
минпромторг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС востребован с жарким климатом, например, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Самолет особенно востребован в странах с жарким климатом, где существует серьезная опасность распространения природных пожаров. Это страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии", - сказал министр. Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.  
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40
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бизнес, латинская америка, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
02:44 19.06.2025
 
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах

Алиханов: Бе-200ЧС востребован в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС востребован с жарким климатом, например, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"Самолет особенно востребован в странах с жарким климатом, где существует серьезная опасность распространения природных пожаров. Это страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии", - сказал министр.
Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
 
БизнесЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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