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Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей

Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей - 19.06.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мощности российский вагоностроителей на сегодня превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год, сообщил в интервью РИА Новости в... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T04:14+0300

2025-06-19T04:14+0300

2025-06-19T04:14+0300

бизнес

россия

промышленность

антон алиханов

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мощности российский вагоностроителей на сегодня превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов. "На сегодня мощности наших вагоностроителей превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год. Это объем, достаточный для удовлетворения любых запросов участников рынка при заблаговременной контрактации", - сказал министр. В мае 2024 года замгендиректора РЖД Михаил Глазков сообщал, что парк грузовых вагонов на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в мае 2025 года преодолел психологический рубеж и превысил 1 миллион 400 тысяч единиц. РЖД не раз говорили о том, что число вагонов на сети превышает потребный для перевозок грузов парк и ставит рекорды по количеству. Излишний парк вагонов, пояснял ранее Глазков, оказывает негативное влияние на эксплуатационную работу, замедляя продвижение грузопотоков и оказывает негативное влияние на надежность доставки груза. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, антон алиханов, ржд