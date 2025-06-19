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Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей
Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей - 19.06.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мощности российский вагоностроителей на сегодня превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год, сообщил в интервью РИА Новости в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T04:14+0300
2025-06-19T04:14+0300
бизнес
россия
промышленность
антон алиханов
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мощности российский вагоностроителей на сегодня превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов. "На сегодня мощности наших вагоностроителей превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год. Это объем, достаточный для удовлетворения любых запросов участников рынка при заблаговременной контрактации", - сказал министр. В мае 2024 года замгендиректора РЖД Михаил Глазков сообщал, что парк грузовых вагонов на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в мае 2025 года преодолел психологический рубеж и превысил 1 миллион 400 тысяч единиц. РЖД не раз говорили о том, что число вагонов на сети превышает потребный для перевозок грузов парк и ставит рекорды по количеству. Излишний парк вагонов, пояснял ранее Глазков, оказывает негативное влияние на эксплуатационную работу, замедляя продвижение грузопотоков и оказывает негативное влияние на надежность доставки груза. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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бизнес, россия, промышленность, антон алиханов, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Антон Алиханов, РЖД
04:14 19.06.2025
 
Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей

Алиханов: мощности российских вагоностроителей превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мощности российский вагоностроителей на сегодня превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов.
"На сегодня мощности наших вагоностроителей превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год. Это объем, достаточный для удовлетворения любых запросов участников рынка при заблаговременной контрактации", - сказал министр.
В мае 2024 года замгендиректора РЖД Михаил Глазков сообщал, что парк грузовых вагонов на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в мае 2025 года преодолел психологический рубеж и превысил 1 миллион 400 тысяч единиц. РЖД не раз говорили о том, что число вагонов на сети превышает потребный для перевозок грузов парк и ставит рекорды по количеству. Излишний парк вагонов, пояснял ранее Глазков, оказывает негативное влияние на эксплуатационную работу, замедляя продвижение грузопотоков и оказывает негативное влияние на надежность доставки груза.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьАнтон АлихановРЖД
 
 
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