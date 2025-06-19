https://1prime.ru/20250619/alihanov-858643814.html
Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии
Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии - 19.06.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что доля отечественных производителей в | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T05:18+0300
2025-06-19T05:18+0300
2025-06-19T05:18+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858643814.jpg?1750299496
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что доля отечественных производителей в области парфюмерии с 2020 года по 2024 год выросла на 10 процентных пунктов, среди топ-5 брендов он выделил Faberlic; Royal barber; Equivalent; Brocard и Sergio Nero.
"Доля российских производителей на рынке также выросла с 10% в 2020 году до 20% в прошлом году. Среди топ-5 российских брендов в области парфюмерии можно выделить Faberlic; Royal barber; Equivalent; Brocard и Sergio Nero", - сказал министр.
Он отметил, что производство духов и туалетной воды в России в прошлом году составило 6,9 тысяч тонн, что на 17% выше показателя 2023 года и на 41% уровня 2022 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии
Алиханов: доля российских производителей в области парфюмерии выросла на 10 процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что доля отечественных производителей в области парфюмерии с 2020 года по 2024 год выросла на 10 процентных пунктов, среди топ-5 брендов он выделил Faberlic; Royal barber; Equivalent; Brocard и Sergio Nero.
"Доля российских производителей на рынке также выросла с 10% в 2020 году до 20% в прошлом году. Среди топ-5 российских брендов в области парфюмерии можно выделить Faberlic; Royal barber; Equivalent; Brocard и Sergio Nero", - сказал министр.
Он отметил, что производство духов и туалетной воды в России в прошлом году составило 6,9 тысяч тонн, что на 17% выше показателя 2023 года и на 41% уровня 2022 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 июня в 9.00 мск.