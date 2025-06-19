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Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии

Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии - 19.06.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что доля отечественных производителей в | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T05:18+0300

2025-06-19T05:18+0300

2025-06-19T05:18+0300

бизнес

россия

рф

антон алиханов

минпромторг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что доля отечественных производителей в области парфюмерии с 2020 года по 2024 год выросла на 10 процентных пунктов, среди топ-5 брендов он выделил Faberlic; Royal barber; ⁠Equivalent; ⁠Brocard и Sergio Nero. "Доля российских производителей на рынке также выросла с 10% в 2020 году до 20% в прошлом году. Среди топ-5 российских брендов в области парфюмерии можно выделить Faberlic; Royal barber; ⁠Equivalent; ⁠Brocard и Sergio Nero", - сказал министр. Он отметил, что производство духов и туалетной воды в России в прошлом году составило 6,9 тысяч тонн, что на 17% выше показателя 2023 года и на 41% уровня 2022 года. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 июня в 9.00 мск.

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бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг