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Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту
Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту - 19.06.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в текущем году ожидается на уровне 149 миллиардов долларов, рассказал в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T06:18+0300
2025-06-19T06:18+0300
энергетика
экономика
россия
рф
антон алиханов
владимир путин
минпромторг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в текущем году ожидается на уровне 149 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "В текущем году мы нацелены прирастить несырьевой неэнергетический экспорт и выйти на уровень порядка 149 миллиардов долларов. Планируем достичь этого за счет переориентации экспортных поставок на рынки дружественных стран: порядка 76% всех поставок будет идти в них", — сказал министр. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году достичь значения по приросту объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров на две трети к показателю 2023 года. Минпромторг РФ распланировал эту работу и осуществляет её поэтапно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
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россия, рф, антон алиханов, владимир путин, минпромторг
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг
06:18 19.06.2025
 
Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту

Алиханов: объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2023 году составит $149 млрд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в текущем году ожидается на уровне 149 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"В текущем году мы нацелены прирастить несырьевой неэнергетический экспорт и выйти на уровень порядка 149 миллиардов долларов. Планируем достичь этого за счет переориентации экспортных поставок на рынки дружественных стран: порядка 76% всех поставок будет идти в них", — сказал министр.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году достичь значения по приросту объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров на две трети к показателю 2023 года. Минпромторг РФ распланировал эту работу и осуществляет её поэтапно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФАнтон АлихановВладимир ПутинМинпромторг
 
 
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