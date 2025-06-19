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Алиханов рассказал, какие отрасли остро нуждаются в кадрах

Алиханов рассказал, какие отрасли остро нуждаются в кадрах - 19.06.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал, какие отрасли остро нуждаются в кадрах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что отрасли обрабатывающей промышленности,... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T07:16+0300

2025-06-19T07:16+0300

2025-06-19T07:16+0300

промышленность

экономика

россия

рф

антон алиханов

минпромторг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что отрасли обрабатывающей промышленности, перед которыми открылись новые возможности из-за изменений на рынке, остро нуждаются в кадрах. По его словам, сейчас наиболее остро кадровый вопрос стоит в отраслях, перед которыми открылись новые возможности из-за изменений на рынке. "Наши производители осваивают новые технологические решения, новые группы товаров, наращивают объемы. Поэтому сейчас в специалистах остро нуждаются, например, авиастроение - необходимо 85 тысяч человек на период до 2030 года; автомобилестроение - 211 тысяч кадров нужно до 2030 года; станкостроение - 295 тысяч человек; беспилотные авиационные системы - 355 тысяч человек", - рассказал Алиханов. Он отметил, что, по данным Минпромторга РФ, в отраслях промышленности потребность в кадрах до 2030 года составляет более 2,2 миллиона человек, среди них 653 тысячи специалистов с высшим образованием и более 1,5 миллиона человек со средним специальным образованием. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru 19 июня в 9.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, рф, антон алиханов, минпромторг