Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Амурск или Хабаровск станут площадкой для строительства аффинажного завода - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/amursk-858645048.html
Амурск или Хабаровск станут площадкой для строительства аффинажного завода
Амурск или Хабаровск станут площадкой для строительства аффинажного завода - 19.06.2025, ПРАЙМ
Амурск или Хабаровск станут площадкой для строительства аффинажного завода
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Города Амурск или Хабаровск в Хабаровском крае станут площадкой для строительства аффинажного завода на Дальнем Востоке,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T06:34+0300
2025-06-19T06:34+0300
россия
бизнес
экономика
хабаровский край
дальний восток
хабаровск
алексей чекунков
юрий трутнев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858645048.jpg?1750304051
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Города Амурск или Хабаровск в Хабаровском крае станут площадкой для строительства аффинажного завода на Дальнем Востоке, желание строить производство есть у четырех инвесторов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Дмитрий Демешин. В конце мая министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на Совете ДФО, прошедшем в Хабаровске, что обсуждается необходимость создания аффинажного производства на Дальнем Востоке. Демешин, в свою очередь, сообщал, что полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал строительство аффинажного завода в Хабаровском крае. Губернатор региона еще тогда заявлял, что для строительства производства имеется несколько площадок, а примерный объем инвестиций на его возведение составит от 5 до 20 миллиардов рублей, в зависимости от объёма залога. "Мы подготовили две площадки в Амурске и Хабаровске. И дали на выбор эти площадки инвесторам, инвесторов много - четыре. Можно я не буду их конкретно называть. Почему? Потому что мы между ними устраиваем конкурс, потому что это выгодное производство аффинажное... Мы очень рассчитываем на то, что мы заберём в Хабаровском крае дальневосточный рынок переработки золота", - заявил Демешин. По его словам, инвесторы сейчас находятся "на проектной стадии". Идёт подбор производственного оборудования. Изучается опыт как отечественных производств, так и коллег из Казахстана и КНР. Обязательно будет проведена экологическая экспертиза. "Для нас, конечно, очень важно, чтобы, изучив опыт наших отечественных производств, в том числе охраны окружающей среды, мы делали самое экологически чистое производство. Над этим мы работаем. По подбору участка под завод перейдем по итогам финансово экономического обоснования проекта и бизнес-плана проекта. Решения приняты, а вот конкретный инвестор предоставит лучшие условия", - заключил глава региона. Аффинажный завод в Хабаровском крае станет единственным подобным производством на Дальнем Востоке. Он обеспечит полный цикл производства и создаст кластер по добыче, переработке и аффинированию драгоценных металлов. Аффинажное производство – металлургический процесс, направленный на очистку драгоценных металлов, например, золота, серебра и платины, от примесей. Цель этого процесса - получить высокочистый металл, который подходит для производства ювелирных изделий, банковских слитков, электронных устройств и другого. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
хабаровский край
дальний восток
хабаровск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, хабаровский край, дальний восток, хабаровск, алексей чекунков, юрий трутнев
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Хабаровский край, Дальний Восток, Хабаровск, Алексей Чекунков, Юрий Трутнев
06:34 19.06.2025
 
Амурск или Хабаровск станут площадкой для строительства аффинажного завода

Демешин: Амурск и Хабаровск станут площадкой для строительства аффинажного завода

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Города Амурск или Хабаровск в Хабаровском крае станут площадкой для строительства аффинажного завода на Дальнем Востоке, желание строить производство есть у четырех инвесторов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Дмитрий Демешин.
В конце мая министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на Совете ДФО, прошедшем в Хабаровске, что обсуждается необходимость создания аффинажного производства на Дальнем Востоке. Демешин, в свою очередь, сообщал, что полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал строительство аффинажного завода в Хабаровском крае. Губернатор региона еще тогда заявлял, что для строительства производства имеется несколько площадок, а примерный объем инвестиций на его возведение составит от 5 до 20 миллиардов рублей, в зависимости от объёма залога.
"Мы подготовили две площадки в Амурске и Хабаровске. И дали на выбор эти площадки инвесторам, инвесторов много - четыре. Можно я не буду их конкретно называть. Почему? Потому что мы между ними устраиваем конкурс, потому что это выгодное производство аффинажное... Мы очень рассчитываем на то, что мы заберём в Хабаровском крае дальневосточный рынок переработки золота", - заявил Демешин.
По его словам, инвесторы сейчас находятся "на проектной стадии". Идёт подбор производственного оборудования. Изучается опыт как отечественных производств, так и коллег из Казахстана и КНР. Обязательно будет проведена экологическая экспертиза.
"Для нас, конечно, очень важно, чтобы, изучив опыт наших отечественных производств, в том числе охраны окружающей среды, мы делали самое экологически чистое производство. Над этим мы работаем. По подбору участка под завод перейдем по итогам финансово экономического обоснования проекта и бизнес-плана проекта. Решения приняты, а вот конкретный инвестор предоставит лучшие условия", - заключил глава региона.
Аффинажный завод в Хабаровском крае станет единственным подобным производством на Дальнем Востоке. Он обеспечит полный цикл производства и создаст кластер по добыче, переработке и аффинированию драгоценных металлов.
Аффинажное производство – металлургический процесс, направленный на очистку драгоценных металлов, например, золота, серебра и платины, от примесей. Цель этого процесса - получить высокочистый металл, который подходит для производства ювелирных изделий, банковских слитков, электронных устройств и другого.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесХабаровский крайДальний ВостокХабаровскАлексей ЧекунковЮрий Трутнев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала