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Вахруков призвал разработать модель развития Арктической зоны для ТТК

Вахруков призвал разработать модель развития Арктической зоны для ТТК - 19.06.2025, ПРАЙМ

Вахруков призвал разработать модель развития Арктической зоны для ТТК

В России необходимо разработать пространственно-экономическую модель развития Арктической зоны, она позволит развивать возможности Трансарктического... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T16:45+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В России необходимо разработать пространственно-экономическую модель развития Арктической зоны, она позволит развивать возможности Трансарктического транспортного коридора (ТТК), считает начальник управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков. "Нам важно проработать, на мой взгляд, пространственно-экономическую модель развития Арктической зоны России. Вот это тот потенциал, который позволит нам развивать и поддерживать возможности Трансарктического транспортного коридора. Я имею в виду развитие портов, внутренних водных путей, железнодорожного транспорта, автомобильных дорог. Вот эту "бесшовную" транспортную систему, которую нам надо сформировать в интересах развития Трансарктического транспортного коридора, нужно обязательно включить в этот комплексный план развития Арктической зоны Российской Федерации", - сказал Вахруков на сессии "Северный морской путь - экономика открытий" Петербургского международного экономического форума. "К развитию транспортного коридора крайне важно привлечь потенциал всей нашей страны", - подчеркнул он. По словам Вахрукова, сегодня в нацпроектах "имеются отдельные разделы по различным аспектам развития арктической зоны, в том числе транспорта". "Там незначительные деньги, и они, к сожалению, между собой не увязаны. А комплексный проект, который сейчас разрабатывается, позволит нам объединить все эти возможности и усилия всех участников для достижения синергетического, серьезного результата в интересах развития России", - отметил Вахруков. Необходимо создать условия, которые бы позволили привлечь инвесторов развитие в Трансарктического транспортного коридора, подчеркнул он. Вахруков перечислил несколько обязательных составляющих модели развития российской Арктической зоны. "Несомненно, должен на первом месте быть проект по созданию комфортных условий жизни людей, которые там работают. Без людей там ничего не будет. Несомненно, там должны обязательно быть все элементы создания транспортной инфраструктуры. Причем в широком смысле этого слова - не только портовой и не только судоходной. Там необходимо, несомненно, учесть все преференции, льготы и возможности для реализации приоритетных национальных проектов и инвестиционных проектов, которые сегодня уже реализуются и будут потенциально реализовываться в Арктической зоне", - сказал Вахруков. По его словам, должна быть и экологическая составляющая, связанная со сложной задачей сохранения уникальной арктической зоны, которая влияет на климат в во всем мире. Также должно быть обеспечено развитие судостроения, строительство арктического флота, в том числе ледоколов, добавил Вахруков. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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