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Фондовые индексы АТР в основном опускаются в четверг
Фондовые индексы АТР в основном опускаются в четверг - 19.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном опускаются в четверг
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются на опасениях возможного расширения конфликта между... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:07+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются на опасениях возможного расширения конфликта между странами на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,86%, до 3 359,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,27%, до 1 985,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,87%, до 23 268,05 пункта. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,08%, до 2 969,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,03%, до 8 534 пунктов, японский Nikkei 225 снижается на 0,77%, до 38 584,5 пункта. Ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения американскими войсками удара по Ирану в ближайшие дни. "По-прежнему распространяются предположения... что США вмешаются (в конфликт Ирана и Израиля - ред.), и это приведет к значительной эскалации и может спровоцировать прямой ответный удар против США со стороны Ирана", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda). Аналитик добавил, что такой сценарий усилил бы риски более масштабного конфликта, что повлияло бы на глобальное энергоснабжение и, возможно, на мировой экономический рост.
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рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион
Фондовые индексы АТР в основном опускаются в четверг
Фондовые индексы АТР в основном снижаются на опасениях вокруг конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются на опасениях возможного расширения конфликта между странами на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,86%, до 3 359,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,27%, до 1 985,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,87%, до 23 268,05 пункта. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,08%, до 2 969,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,03%, до 8 534 пунктов, японский Nikkei 225 снижается на 0,77%, до 38 584,5 пункта.
Ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения американскими войсками удара по Ирану в ближайшие дни.
"По-прежнему распространяются предположения... что США вмешаются (в конфликт Ирана и Израиля - ред.), и это приведет к значительной эскалации и может спровоцировать прямой ответный удар против США со стороны Ирана", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda).
Аналитик добавил, что такой сценарий усилил бы риски более масштабного конфликта, что повлияло бы на глобальное энергоснабжение и, возможно, на мировой экономический рост.
Российский рынок акций незначительно вырос за основную сессию