Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном опускаются в четверг - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/atr-858647145.html
Фондовые индексы АТР в основном опускаются в четверг
Фондовые индексы АТР в основном опускаются в четверг - 19.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном опускаются в четверг
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются на опасениях возможного расширения конфликта между... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:07+0300
2025-06-19T08:07+0300
экономика
рынок
торги
азиатско-тихоокеанский регион
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются на опасениях возможного расширения конфликта между странами на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,86%, до 3 359,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,27%, до 1 985,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,87%, до 23 268,05 пункта. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,08%, до 2 969,67 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 растёт на 0,03%, до 8 534 пунктов, японский Nikkei 225 снижается на 0,77%, до 38 584,5 пункта. Ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения американскими войсками удара по Ирану в ближайшие дни. "По-прежнему распространяются предположения... что США вмешаются (в конфликт Ирана и Израиля - ред.), и это приведет к значительной эскалации и может спровоцировать прямой ответный удар против США со стороны Ирана", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda). Аналитик добавил, что такой сценарий усилил бы риски более масштабного конфликта, что повлияло бы на глобальное энергоснабжение и, возможно, на мировой экономический рост.
https://1prime.ru/20250618/aktsii-858632162.html
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_206:0:3889:2762_1920x0_80_0_0_f58f093d0eb85eca2b375cd5f0334311.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион
08:07 19.06.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном опускаются в четверг

Фондовые индексы АТР в основном снижаются на опасениях вокруг конфликта на Ближнем Востоке

Биржи АТР
Биржи АТР
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются на опасениях возможного расширения конфликта между странами на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,86%, до 3 359,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,27%, до 1 985,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,87%, до 23 268,05 пункта. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,08%, до 2 969,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,03%, до 8 534 пунктов, японский Nikkei 225 снижается на 0,77%, до 38 584,5 пункта.
Ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения американскими войсками удара по Ирану в ближайшие дни.
"По-прежнему распространяются предположения... что США вмешаются (в конфликт Ирана и Израиля - ред.), и это приведет к значительной эскалации и может спровоцировать прямой ответный удар против США со стороны Ирана", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda).
Аналитик добавил, что такой сценарий усилил бы риски более масштабного конфликта, что повлияло бы на глобальное энергоснабжение и, возможно, на мировой экономический рост.
Котировки, сток
Российский рынок акций незначительно вырос за основную сессию
Вчера, 18:55
 
ЭкономикаРынокТоргиАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала