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Фондовые индексы АТР в основном сократились, за исключением KOSPI - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/atr-858664341.html
Фондовые индексы АТР в основном сократились, за исключением KOSPI
Фондовые индексы АТР в основном сократились, за исключением KOSPI - 19.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном сократились, за исключением KOSPI
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением, поднялся лишь южнокорейский KOSPI, следует... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:36+0300
2025-06-19T12:36+0300
экономика
атр
рынок
индексы
торги
азиатско-тихоокеанский регион
kospi
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением, поднялся лишь южнокорейский KOSPI, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,79%, до 3 362,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,5%, до 1 980,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,99%, до 23 237,74 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,19%, до 2 977,74 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 уменьшился на 0,09%, до 8 523,7 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 1,02%, до 38 488,34 пункта. Среди трейдеров сохраняются опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Трейдеры оценивают перспективы военного вмешательства США, что может привести к эскалации. "На данный момент мы осторожны, мы фокусируемся на классах активов, которые меньше коррелируют со ставками, меньше коррелируют с действиями президента США. Но не так много тех активов, которые не коррелируют. Поэтому я думаю, что в таких условиях имеет смысл быть более осторожным", - приводит агентство Блумберг мнение главы отдела управления дискреционными портфелями Nomura Гарета Николсона (Gareth Nicholson). Инвесторы оценивают и макростатистику. Так, безработица в Австралии в мае ожидаемо осталась на уровне апреля в 4,1%. Число занятых при этом снизилось на 2,5 тысячи, тогда как ожидался рост на 25 тысяч человек. Трейдеры обратили внимание и на итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Днем ранее регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25-4,5%. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП. Медианные ожидания ФРС по ставке были повышены на 2026-2027 годы. По данным CME Group, 91,7% аналитиков ожидают ее очередного сохранения по итогам заседания в июле.
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атр, рынок, индексы, торги, азиатско-тихоокеанский регион, kospi
Экономика, АТР, Рынок, Индексы, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион, KOSPI
12:36 19.06.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном сократились, за исключением KOSPI

Фондовые индексы АРТ завершили торги четверга в минусе, кроме южнокорейского KOSPI

Биржи АТР
Биржи АТР
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением, поднялся лишь южнокорейский KOSPI, следует из данных торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,79%, до 3 362,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,5%, до 1 980,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,99%, до 23 237,74 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,19%, до 2 977,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,09%, до 8 523,7 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 1,02%, до 38 488,34 пункта.
Среди трейдеров сохраняются опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Трейдеры оценивают перспективы военного вмешательства США, что может привести к эскалации.
"На данный момент мы осторожны, мы фокусируемся на классах активов, которые меньше коррелируют со ставками, меньше коррелируют с действиями президента США. Но не так много тех активов, которые не коррелируют. Поэтому я думаю, что в таких условиях имеет смысл быть более осторожным", - приводит агентство Блумберг мнение главы отдела управления дискреционными портфелями Nomura Гарета Николсона (Gareth Nicholson).
Инвесторы оценивают и макростатистику. Так, безработица в Австралии в мае ожидаемо осталась на уровне апреля в 4,1%. Число занятых при этом снизилось на 2,5 тысячи, тогда как ожидался рост на 25 тысяч человек.
Трейдеры обратили внимание и на итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Днем ранее регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25-4,5%. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП. Медианные ожидания ФРС по ставке были повышены на 2026-2027 годы. По данным CME Group, 91,7% аналитиков ожидают ее очередного сохранения по итогам заседания в июле.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Российский рынок акций слегка растет в начале утренней сессии четверга
08:09
 
ЭкономикаАТРРынокИндексыТоргиАзиатско-Тихоокеанский регионKOSPI
 
 
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