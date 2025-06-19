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"АвтоВАЗ" анонсировал начало продаж коммерческих авто SKM - 19.06.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" анонсировал начало продаж коммерческих авто SKM
"АвтоВАЗ" анонсировал начало продаж коммерческих авто SKM - 19.06.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" анонсировал начало продаж коммерческих авто SKM
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет продажи линейки легких коммерческих автомобилей SKM осенью текущего года, сообщил журналистам вице-президент... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:09+0300
2025-06-19T08:09+0300
бизнес
россия
максим соколов
автоваз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет продажи линейки легких коммерческих автомобилей SKM осенью текущего года, сообщил журналистам вице-президент компании Дмитрий Костромин в кулуарах ПМЭФ. "Цены объявим перед самым стартом… Осенью старт продаж будет. Два кузова: фургон грузовой и пассажирский", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала продаж автомобилей SKM. В марте этого года "АвтоВАЗ" сообщил о запуске нового бренда легких коммерческих автомобилей под брендом SKM. В него должны войти пассажирские и цельнометаллические фургоны. "Проект не растворился, несмотря на все сложности рынка он живет и развивается", - заверил глава автоконцерна Максим Соколов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, максим соколов, автоваз
Бизнес, РОССИЯ, Максим Соколов, АвтоВАЗ
08:09 19.06.2025
 
"АвтоВАЗ" анонсировал начало продаж коммерческих авто SKM

"АвтоВАЗ" начнет продажи легких коммерческих автомобилей SKM осенью

© РИА Новости . Олег Золото | Перейти в медиабанкСборка автомобилей
Сборка автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Олег Золото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет продажи линейки легких коммерческих автомобилей SKM осенью текущего года, сообщил журналистам вице-президент компании Дмитрий Костромин в кулуарах ПМЭФ.
"Цены объявим перед самым стартом… Осенью старт продаж будет. Два кузова: фургон грузовой и пассажирский", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала продаж автомобилей SKM.
В марте этого года "АвтоВАЗ" сообщил о запуске нового бренда легких коммерческих автомобилей под брендом SKM. В него должны войти пассажирские и цельнометаллические фургоны.
"Проект не растворился, несмотря на все сложности рынка он живет и развивается", - заверил глава автоконцерна Максим Соколов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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БизнесРОССИЯМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
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