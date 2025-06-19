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Две страны АТР обсудят с Россией совместное строительство космодромов
Две страны АТР обсудят с Россией совместное строительство космодромов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Две страны АТР обсудят с Россией совместное строительство космодромов
Две страны Азиатско-Тихоокеанского региона рассматривают возможность совместного с РФ строительства стартовых столов для запусков ракет, сообщил гендиректор... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:15+0300
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Две страны Азиатско-Тихоокеанского региона рассматривают возможность совместного с РФ строительства стартовых столов для запусков ракет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Не буду сейчас называть две страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые рассматривают возможность строительства совместно с Россией двух стартовых столов, космодромов", - сказал Баканов на ПМЭФ. Он уточнил, что не стал называть эти две страны, так как обсуждения находятся пока ещё не на стадии "пожали руки". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Две страны АТР обсудят с Россией совместное строительство космодромов
Баканов: страны АТР изучат возможность совместного строительства космодромов
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Две страны Азиатско-Тихоокеанского региона рассматривают возможность совместного с РФ строительства стартовых столов для запусков ракет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Не буду сейчас называть две страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые рассматривают возможность строительства совместно с Россией двух стартовых столов, космодромов", - сказал Баканов на ПМЭФ.
Он уточнил, что не стал называть эти две страны, так как обсуждения находятся пока ещё не на стадии "пожали руки".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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