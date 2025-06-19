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ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/banki-858667861.html
ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков - 19.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июня снизилась на 0,51 | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:39+0300
2025-06-19T13:39+0300
экономика
банк россии
финансы
банки
ставка по вкладам
средняя максимальная ставка по вкладам
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июня снизилась на 0,51 процентного пункта, до 18,87% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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банк россии, финансы, банки, ставка по вкладам, средняя максимальная ставка по вкладам
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, ставка по вкладам, средняя максимальная ставка по вкладам
13:39 19.06.2025
 
ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась до 18,87%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июня снизилась на 0,51 процентного пункта, до 18,87% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Песков сделал заявление о снижении ключевой ставки ЦБ
12:39
 
ЭкономикаБанк РоссииФинансыБанкиставка по вкладамсредняя максимальная ставка по вкладам
 
 
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