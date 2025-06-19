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ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков

ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков - 19.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июня снизилась на 0,51 | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:39+0300

2025-06-19T13:39+0300

2025-06-19T13:39+0300

экономика

банк россии

финансы

банки

ставка по вкладам

средняя максимальная ставка по вкладам

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июня снизилась на 0,51 процентного пункта, до 18,87% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

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