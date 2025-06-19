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Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах
Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах - 19.06.2025, ПРАЙМ
Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах, рассказал в интервью РИА Новости... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T02:20+0300
2025-06-19T02:20+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"Бе-200ЧС - уникальный реактивный самолет-амфибия, единственный в мире… Самолет имеет все необходимые сертификаты и в ходе эксплуатации демонстрирует высокую эффективность в борьбе с лесными и техногенным пожарами как в России, так и за рубежом. Самолет неоднократно участвовал в тушении пожаров в других странах. Например, ежегодно тушит пожары в Турции, в 2021 боролся с огнем в Греции, а ранее направлялся в Португалию, Индонезию, Сербию", - сказал министр.
Алиханов отметил, что Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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рф, турция, греция, антон алиханов, минпромторг
РФ, ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах
Глава Минпромторга Алиханов: Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"Бе-200ЧС - уникальный реактивный самолет-амфибия, единственный в мире… Самолет имеет все необходимые сертификаты и в ходе эксплуатации демонстрирует высокую эффективность в борьбе с лесными и техногенным пожарами как в России, так и за рубежом. Самолет неоднократно участвовал в тушении пожаров в других странах. Например, ежегодно тушит пожары в Турции, в 2021 боролся с огнем в Греции, а ранее направлялся в Португалию, Индонезию, Сербию", - сказал министр.
Алиханов отметил, что Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.