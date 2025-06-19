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Бурятия построит круизное судно для акватории Байкала - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Бурятия построит круизное судно для акватории Байкала
Бурятия построит круизное судно для акватории Байкала - 19.06.2025, ПРАЙМ
Бурятия построит круизное судно для акватории Байкала
Бурятия подписала на полях Петербургского экономического форума соглашение с компанией "ВодоходЪ" о строительстве экологичного электрического круизного судна... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T05:12+0300
2025-06-19T05:12+0300
бизнес
экономика
россия
бурятия
байкал
санкт-петербург
алексей цыденов
водоходъ
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УЛАН-УДЭ, 19 июн - ПРАЙМ. Бурятия подписала на полях Петербургского экономического форума соглашение с компанией "ВодоходЪ" о строительстве экологичного электрического круизного судна для акватории озера Байкал, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Сегодня в Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Бурятии и компанией "ВодоходЪ" — лидером в области речных и круизных перевозок в России. И сделали это прямо на борту одного из круизных судов компании на Неве. Компания берёт на себя строительство нового круизного судна на электродвижении — полностью электрического, экологичного, специально спроектированного для акватории Байкала. Выход в навигацию — 2027 год", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, Бурятия обеспечит со своей стороны необходимую инфраструктуру: причалы и зарядные станции в Турке и Усть-Баргузине, а также координацию проектных решений и межведомственное взаимодействие. "Это долгосрочное партнёрство, оно открывает большие перспективы для развития туризма, экономики и экологической инфраструктуры", - отметил глава Бурятии. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Бурятия, Байкал, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Цыденов, Водоходъ
05:12 19.06.2025
 
Бурятия построит круизное судно для акватории Байкала

Цыденов: Бурятия построит экологичное круизное судно для акватории Байкала

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УЛАН-УДЭ, 19 июн - ПРАЙМ. Бурятия подписала на полях Петербургского экономического форума соглашение с компанией "ВодоходЪ" о строительстве экологичного электрического круизного судна для акватории озера Байкал, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Сегодня в Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Бурятии и компанией "ВодоходЪ" — лидером в области речных и круизных перевозок в России. И сделали это прямо на борту одного из круизных судов компании на Неве. Компания берёт на себя строительство нового круизного судна на электродвижении — полностью электрического, экологичного, специально спроектированного для акватории Байкала. Выход в навигацию — 2027 год", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, Бурятия обеспечит со своей стороны необходимую инфраструктуру: причалы и зарядные станции в Турке и Усть-Баргузине, а также координацию проектных решений и межведомственное взаимодействие.
"Это долгосрочное партнёрство, оно открывает большие перспективы для развития туризма, экономики и экологической инфраструктуры", - отметил глава Бурятии.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБурятияБайкалСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлексей ЦыденовВодоходъ
 
 
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