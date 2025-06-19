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Чекунков обсудил с главой Wildberries доступ к рынкам Китая - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чекунков обсудил с главой Wildberries доступ к рынкам Китая
Чекунков обсудил с главой Wildberries доступ к рынкам Китая - 19.06.2025, ПРАЙМ
Чекунков обсудил с главой Wildberries доступ к рынкам Китая
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T05:30+0300
2025-06-19T05:30+0300
бизнес
экономика
россия
дальний восток
арктика
китай
алексей чекунков
wildberries
минвостокразвития
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), что обсуждал с главой объединенной компании Wildberries & Russ ("РВБ") Татьяной Ким продвижение товаров дальневосточных производителей на внешние рынки, в том числе доступ к рынкам Китая. Глава Минвостокразвития рассказал, что Дальневосточная академия наук разработала рецептуру напитка, который можно назвать "русской кока-колой". При этом, по его словам, разработчики использовали традиционные дальневосточные растительные ингредиенты, среди которых женьшень, элеутерококк, радиолу розовую, лимонник. "Конечно, для продвижения такого, как пример, товаров, основанных на наших традиционных сильных сторонах, на наших традиционных экологичных продуктах, платформа Wildberries может позволить достаточно быстро продвинуть эти товары не только на российские, но и на внешние рынки. Обсуждали в том числе доступ к рынкам Китая", - сказал Чекунков. Министр уточнил, что во время прошедшей с Ким на ПМЭФ-2025 встречи в том числе обсуждали развитие бизнес-образования. "У нас классическая экономическая теория – четыре фактора производства: труд, капитал, ресурсы и технологии. Но без волшебного фактора предпринимательского они не работают. Это как цемент в доме, это как клей, как катализатор, если хотите. И, конечно, Wildberries, будучи мощнейшей в стране предпринимательской платформой, может и должна взять на себя роль, мы обсуждали, как это сделать, по тому, чтобы обучать людей быть предпринимателями", - объяснил Чекунков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, дальний восток, арктика, китай, алексей чекунков, wildberries, минвостокразвития
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, КИТАЙ, Алексей Чекунков, Wildberries, Минвостокразвития
05:30 19.06.2025
 
Чекунков обсудил с главой Wildberries доступ к рынкам Китая

Глава Минвостокразвития Чекунков обсудил с главой Wildberries доступ к рынкам Китая

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), что обсуждал с главой объединенной компании Wildberries & Russ ("РВБ") Татьяной Ким продвижение товаров дальневосточных производителей на внешние рынки, в том числе доступ к рынкам Китая.
Глава Минвостокразвития рассказал, что Дальневосточная академия наук разработала рецептуру напитка, который можно назвать "русской кока-колой". При этом, по его словам, разработчики использовали традиционные дальневосточные растительные ингредиенты, среди которых женьшень, элеутерококк, радиолу розовую, лимонник.
"Конечно, для продвижения такого, как пример, товаров, основанных на наших традиционных сильных сторонах, на наших традиционных экологичных продуктах, платформа Wildberries может позволить достаточно быстро продвинуть эти товары не только на российские, но и на внешние рынки. Обсуждали в том числе доступ к рынкам Китая", - сказал Чекунков.
Министр уточнил, что во время прошедшей с Ким на ПМЭФ-2025 встречи в том числе обсуждали развитие бизнес-образования.
"У нас классическая экономическая теория – четыре фактора производства: труд, капитал, ресурсы и технологии. Но без волшебного фактора предпринимательского они не работают. Это как цемент в доме, это как клей, как катализатор, если хотите. И, конечно, Wildberries, будучи мощнейшей в стране предпринимательской платформой, может и должна взять на себя роль, мы обсуждали, как это сделать, по тому, чтобы обучать людей быть предпринимателями", - объяснил Чекунков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯДальний ВостокАРКТИКАКИТАЙАлексей ЧекунковWildberriesМинвостокразвития
 
 
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