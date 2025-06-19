Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ПМЭФ призвали мир к дедолларизации - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250619/dedollarizatsiya-858690418.html
На ПМЭФ призвали мир к дедолларизации
На ПМЭФ призвали мир к дедолларизации - 19.06.2025, ПРАЙМ
На ПМЭФ призвали мир к дедолларизации
Миру нужна дедолларизация, американская валюта постепенно теряет статус безопасной для инвесторов, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T22:56+0300
2025-06-19T22:56+0300
пмэф-2025
дедолларизация
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Миру нужна дедолларизация, американская валюта постепенно теряет статус безопасной для инвесторов, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава международного комитета палаты представителей Колумбии Давид Алехандро Торо Рамирес. "(Дедолларизация) нужна, (доллар) дорого обходится миру, мы в итоге остаёмся должны из-за единственной страны, которая печатает эти деньги... Это плохо... Мы не можем продолжать торговать, например, нефтью, когда многие страны являются более крупными производителями, чем Соединенные Штаты, и вынуждены устанавливать цену через доллар", - сказал депутат. По его мнению, доллар пока остаётся валютой, от которой зависят многие страны, однако меры, которые принимает президент США Дональд Трамп в отношении пошлин, спровоцированы "страхом потерять эту монополию в мировой экономике через валюту". "Я бы сказал, что каждый раз доллар становится менее безопасной валютой для инвесторов, и в разных странах мира, особенно в Азии, наблюдается меньше зависимости от доллара", - подчеркнул Торо Рамирес. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250616/merts-858551619.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9581f7b27bd0e06184c9babc032795a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дедолларизация
ПМЭФ-2025, дедолларизация
22:56 19.06.2025
 
На ПМЭФ призвали мир к дедолларизации

Глава комитета палаты представителей Колумбии: миру нужна дедолларизация

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Миру нужна дедолларизация, американская валюта постепенно теряет статус безопасной для инвесторов, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава международного комитета палаты представителей Колумбии Давид Алехандро Торо Рамирес.
"(Дедолларизация) нужна, (доллар) дорого обходится миру, мы в итоге остаёмся должны из-за единственной страны, которая печатает эти деньги... Это плохо... Мы не можем продолжать торговать, например, нефтью, когда многие страны являются более крупными производителями, чем Соединенные Штаты, и вынуждены устанавливать цену через доллар", - сказал депутат.
По его мнению, доллар пока остаётся валютой, от которой зависят многие страны, однако меры, которые принимает президент США Дональд Трамп в отношении пошлин, спровоцированы "страхом потерять эту монополию в мировой экономике через валюту".
"Я бы сказал, что каждый раз доллар становится менее безопасной валютой для инвесторов, и в разных странах мира, особенно в Азии, наблюдается меньше зависимости от доллара", - подчеркнул Торо Рамирес.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Страны G7 не примут новых решений по российским активам, заявил Мерц
16 июня, 21:17
 
ПМЭФ-2025дедолларизация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала