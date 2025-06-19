https://1prime.ru/20250619/dedollarizatsiya-858690418.html

На ПМЭФ призвали мир к дедолларизации

На ПМЭФ призвали мир к дедолларизации - 19.06.2025, ПРАЙМ

На ПМЭФ призвали мир к дедолларизации

Миру нужна дедолларизация, американская валюта постепенно теряет статус безопасной для инвесторов, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T22:56+0300

2025-06-19T22:56+0300

2025-06-19T22:56+0300

пмэф-2025

дедолларизация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Миру нужна дедолларизация, американская валюта постепенно теряет статус безопасной для инвесторов, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава международного комитета палаты представителей Колумбии Давид Алехандро Торо Рамирес. "(Дедолларизация) нужна, (доллар) дорого обходится миру, мы в итоге остаёмся должны из-за единственной страны, которая печатает эти деньги... Это плохо... Мы не можем продолжать торговать, например, нефтью, когда многие страны являются более крупными производителями, чем Соединенные Штаты, и вынуждены устанавливать цену через доллар", - сказал депутат. По его мнению, доллар пока остаётся валютой, от которой зависят многие страны, однако меры, которые принимает президент США Дональд Трамп в отношении пошлин, спровоцированы "страхом потерять эту монополию в мировой экономике через валюту". "Я бы сказал, что каждый раз доллар становится менее безопасной валютой для инвесторов, и в разных странах мира, особенно в Азии, наблюдается меньше зависимости от доллара", - подчеркнул Торо Рамирес. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250616/merts-858551619.html

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дедолларизация