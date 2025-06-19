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Доллар дорожает к евро и снижается к иене

Доллар дорожает к евро и снижается к иене - 19.06.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к евро и снижается к иене

Курс доллара растет по отношению к евро и снижается к иене на возможном росте рисков на международной арене, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T08:40+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро и снижается к иене на возможном росте рисков на международной арене, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару опускается до 1,1462 доллара на предыдущем закрытии с 1,1484 доллара за евро. Курс доллара к иене снижается до 145,15 иены с уровня прошлого закрытия в 145,16 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,14%, до 99,02 пункта. Рынки анализируют сообщение агентства Блумберг со ссылкой на источники ранее в четверг, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения американскими войсками удара по Ирану в ближайшие дни. Опасения от ситуации на международной арене, вероятно, превалируют над решением Федеральной резервной системы США, считает стратег по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофер Вон (Christopher Wong) мнение которого передает агентство Рейтер. "Неприятие риска доминирует в настроениях, что и оказывает давление на чувствительный к рискам валютный рынок", - полагает аналитик. Федрезерв США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранил учётную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятором повышены прогнозы инфляции и безработицы в стране на текущий год, а прогноз роста ВВП понижен.

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рынок, торги, сша, москва, иран