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Доллар дорожает к евро и снижается к иене
Доллар дорожает к евро и снижается к иене - 19.06.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и снижается к иене
Курс доллара растет по отношению к евро и снижается к иене на возможном росте рисков на международной арене, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:40+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро и снижается к иене на возможном росте рисков на международной арене, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару опускается до 1,1462 доллара на предыдущем закрытии с 1,1484 доллара за евро. Курс доллара к иене снижается до 145,15 иены с уровня прошлого закрытия в 145,16 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,14%, до 99,02 пункта. Рынки анализируют сообщение агентства Блумберг со ссылкой на источники ранее в четверг, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения американскими войсками удара по Ирану в ближайшие дни. Опасения от ситуации на международной арене, вероятно, превалируют над решением Федеральной резервной системы США, считает стратег по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофер Вон (Christopher Wong) мнение которого передает агентство Рейтер. "Неприятие риска доминирует в настроениях, что и оказывает давление на чувствительный к рискам валютный рынок", - полагает аналитик. Федрезерв США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранил учётную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятором повышены прогнозы инфляции и безработицы в стране на текущий год, а прогноз роста ВВП понижен.
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рынок, торги, сша, москва, иран
Экономика, Рынок, Торги, США, МОСКВА, ИРАН
Доллар дорожает к евро и снижается к иене
Курс доллара к евро снижается на возможном росте рисков на международной арене
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро и снижается к иене на возможном росте рисков на международной арене, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару опускается до 1,1462 доллара на предыдущем закрытии с 1,1484 доллара за евро. Курс доллара к иене снижается до 145,15 иены с уровня прошлого закрытия в 145,16 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,14%, до 99,02 пункта.
Рынки анализируют сообщение агентства Блумберг со ссылкой на источники ранее в четверг, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения американскими войсками удара по Ирану в ближайшие дни.
Опасения от ситуации на международной арене, вероятно, превалируют над решением Федеральной резервной системы США, считает стратег по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофер Вон (Christopher Wong) мнение которого передает агентство Рейтер. "Неприятие риска доминирует в настроениях, что и оказывает давление на чувствительный к рискам валютный рынок", - полагает аналитик.
Федрезерв США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранил учётную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятором повышены прогнозы инфляции и безработицы в стране на текущий год, а прогноз роста ВВП понижен.
Доллар торгуется разнонаправленно к мировым валютам