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Петербургская биржа заключила договор с "Гознаком" по драгметаллам

Петербургская биржа заключила договор с "Гознаком" по драгметаллам - 19.06.2025, ПРАЙМ

Петербургская биржа заключила договор с "Гознаком" по драгметаллам

Петербургская биржа на ПМЭФ заключила соглашение с "Гознаком", планируются совместные технологические проекты для торговли драгоценными металлами в виде... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T16:48+0300

2025-06-19T16:48+0300

2025-06-19T16:48+0300

пмэф-2025

санкт-петербургская биржа

гознак

драгметаллы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа на ПМЭФ заключила соглашение с "Гознаком", планируются совместные технологические проекты для торговли драгоценными металлами в виде слитков, говорится в сообщении торговой площадки. "Петербургская биржа и "Гознак" сегодня заключили соглашение о сотрудничестве на рынке драгоценных металлов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках соглашения планируется создание и развитие совместных технологических проектов для торговли драгоценными металлами в виде слитков, а также популяризации этого сегмента товарного рынка. "Убеждён, что сотрудничество Петербургской биржи и "Гознака" даст новый импульс развитию биржевой торговли драгоценными металлами и увеличит объём торговых операций с ними, а в перспективе — повысит инвестиционную привлекательность всего рынка драгметаллов как для юридических лиц, так и для частных инвесторов", - приводятся в релизе слова президента биржи Игоря Артемьева. Петербургская биржа – крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке. Свыше трети основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на бирже. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербургская биржа, гознак, драгметаллы