Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД рассказало, сколько дропперов могут стать фигурантами уголовных дел - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250619/droppery-858664947.html
МВД рассказало, сколько дропперов могут стать фигурантами уголовных дел
МВД рассказало, сколько дропперов могут стать фигурантами уголовных дел - 19.06.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, сколько дропперов могут стать фигурантами уголовных дел
Два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел после вступления в силу закона о дропперах, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:43+0300
2025-06-19T12:46+0300
мвд
дропперы
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852289_0:54:3447:1993_1920x0_80_0_0_f75beca9f9729a5081aa48d6d96f4836.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел после вступления в силу закона о дропперах, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, выступая на полях ПМЭФ."Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников - мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты", - заявил Филиппов на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой".При этом, по его словам, у МВД благодаря взаимодействию с Центробанком есть имена и фамилии 30 тысяч дропперов.Накануне Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании до 3 лет лишения свободы для дропперов (лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение) и для 6 лет для дроповодов (организаторов данной деятельности).Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/sovfed-858616762.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852289_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_89d90e7b3e3e8df4bed3abe3595fe165.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвд, дропперы, финансы
МВД, дропперы, Финансы
12:43 19.06.2025 (обновлено: 12:46 19.06.2025)
 
МВД рассказало, сколько дропперов могут стать фигурантами уголовных дел

МВД: фигурантами уголовных дел могут стать два миллиона дропперов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел после вступления в силу закона о дропперах, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, выступая на полях ПМЭФ.
"Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников - мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты", - заявил Филиппов на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой".
При этом, по его словам, у МВД благодаря взаимодействию с Центробанком есть имена и фамилии 30 тысяч дропперов.
Накануне Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании до 3 лет лишения свободы для дропперов (лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение) и для 6 лет для дроповодов (организаторов данной деятельности).
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Совфед одобрил закон об уголовной ответственности для дропперов
Вчера, 13:20
 
МВДдропперыФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала