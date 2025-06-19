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МВД рассказало, сколько дропперов могут стать фигурантами уголовных дел

МВД рассказало, сколько дропперов могут стать фигурантами уголовных дел - 19.06.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, сколько дропперов могут стать фигурантами уголовных дел

Два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел после вступления в силу закона о дропперах, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:43+0300

2025-06-19T12:43+0300

2025-06-19T12:46+0300

мвд

дропперы

финансы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел после вступления в силу закона о дропперах, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, выступая на полях ПМЭФ."Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников - мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты", - заявил Филиппов на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой".При этом, по его словам, у МВД благодаря взаимодействию с Центробанком есть имена и фамилии 30 тысяч дропперов.Накануне Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании до 3 лет лишения свободы для дропперов (лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение) и для 6 лет для дроповодов (организаторов данной деятельности).Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мвд, дропперы, финансы