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В EFE назвали главный ответ Путина по Ирану

В EFE назвали главный ответ Путина по Ирану - 19.06.2025, ПРАЙМ

В EFE назвали главный ответ Путина по Ирану

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня - РИА Новости. Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ответ... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T03:23+0300

2025-06-19T03:23+0300

2025-06-19T03:23+0300

экономика

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иран

ближний восток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня - РИА Новости. Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ответ президента РФ Владимира Путина по ситуации в Иране стал главным в ходе встречи с представителями международных информагентств. Путин в ночь на четверг провел встречу с представителями международных информагентств, в которой, в том числе приняли участие журналисты СМИ из недружественных стран. Встреча прошла в формате "вопрос-ответ". "С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике", - сказал Санс Минготе, принимавший участие во встрече с президентом РФ. Журналист добавил, что, несмотря на лаконичность ответов по иранской тематике, они были интересными. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

рф

иран

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россия, мировая экономика, рф, иран, ближний восток, владимир путин