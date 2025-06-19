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В EFE назвали главный ответ Путина по Ирану
В EFE назвали главный ответ Путина по Ирану - 19.06.2025, ПРАЙМ
В EFE назвали главный ответ Путина по Ирану
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня - РИА Новости. Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ответ... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T03:23+0300
2025-06-19T03:23+0300
2025-06-19T03:23+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня - РИА Новости. Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ответ президента РФ Владимира Путина по ситуации в Иране стал главным в ходе встречи с представителями международных информагентств.
Путин в ночь на четверг провел встречу с представителями международных информагентств, в которой, в том числе приняли участие журналисты СМИ из недружественных стран. Встреча прошла в формате "вопрос-ответ".
"С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике", - сказал Санс Минготе, принимавший участие во встрече с президентом РФ.
Журналист добавил, что, несмотря на лаконичность ответов по иранской тематике, они были интересными.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин
В EFE назвали главный ответ Путина по Ирану
EFE: ответ Путина по Ирану стал главным в ходе встречи с представителями СМИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня - РИА Новости. Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ответ президента РФ Владимира Путина по ситуации в Иране стал главным в ходе встречи с представителями международных информагентств.
Путин в ночь на четверг провел встречу с представителями международных информагентств, в которой, в том числе приняли участие журналисты СМИ из недружественных стран. Встреча прошла в формате "вопрос-ответ".
"С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике", - сказал Санс Минготе, принимавший участие во встрече с президентом РФ.
Журналист добавил, что, несмотря на лаконичность ответов по иранской тематике, они были интересными.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.