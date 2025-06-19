https://1prime.ru/20250619/efe-858643132.html
Заявления Путина интересны западной аудитории, заявили в EFE
Заявления Путина интересны западной аудитории, заявили в EFE - 19.06.2025, ПРАЙМ
Заявления Путина интересны западной аудитории, заявили в EFE
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные в ходе беседы с представителями международных информагентств, интересны... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T03:38+0300
2025-06-19T03:38+0300
2025-06-19T03:38+0300
россия
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные в ходе беседы с представителями международных информагентств, интересны западной аудитории, заявил РИА Новости участник встречи, директор по международным связям EFE Хосе Мануэль Санс Минготе.
"Да, безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос, интересно ли западной аудитории следить за заявлениями президента России.
"Я думаю, что такие встречи очень полезны и помогают понимать причины действий России и ее аргументы", - добавил он.
Путин в ночь со среды на четверг провел встречу с представителями международных информагентств, в которой, в том числе, приняли участие журналисты из СМИ недружественных стран. Встреча прошла в формате "вопрос-ответ".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Заявления Путина интересны западной аудитории, заявили в EFE
EFE: заявления Путина интересны западной аудитории
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные в ходе беседы с представителями международных информагентств, интересны западной аудитории, заявил РИА Новости участник встречи, директор по международным связям EFE Хосе Мануэль Санс Минготе.
"Да, безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос, интересно ли западной аудитории следить за заявлениями президента России.
"Я думаю, что такие встречи очень полезны и помогают понимать причины действий России и ее аргументы", - добавил он.
Путин в ночь со среды на четверг провел встречу с представителями международных информагентств, в которой, в том числе, приняли участие журналисты из СМИ недружественных стран. Встреча прошла в формате "вопрос-ответ".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.