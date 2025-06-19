https://1prime.ru/20250619/efe-858643132.html

Заявления Путина интересны западной аудитории, заявили в EFE

Заявления Путина интересны западной аудитории, заявили в EFE - 19.06.2025, ПРАЙМ

Заявления Путина интересны западной аудитории, заявили в EFE

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные в ходе беседы с представителями международных информагентств, интересны... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T03:38+0300

2025-06-19T03:38+0300

2025-06-19T03:38+0300

россия

рф

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные в ходе беседы с представителями международных информагентств, интересны западной аудитории, заявил РИА Новости участник встречи, директор по международным связям EFE Хосе Мануэль Санс Минготе. "Да, безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос, интересно ли западной аудитории следить за заявлениями президента России. "Я думаю, что такие встречи очень полезны и помогают понимать причины действий России и ее аргументы", - добавил он. Путин в ночь со среды на четверг провел встречу с представителями международных информагентств, в которой, в том числе, приняли участие журналисты из СМИ недружественных стран. Встреча прошла в формате "вопрос-ответ". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин