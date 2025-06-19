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Ряд аспектов экономического роста России себя исчерпали, заявила глава ЦБ - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Ряд аспектов экономического роста России себя исчерпали, заявила глава ЦБ
Ряд аспектов экономического роста России себя исчерпали, заявила глава ЦБ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Ряд аспектов экономического роста России себя исчерпали, заявила глава ЦБ
Некоторые аспекты модели экономического роста РФ себя исчерпали, надо искать им замену, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:16+0300
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пмэф-2025
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Некоторые аспекты модели экономического роста РФ себя исчерпали, надо искать им замену, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025."Сейчас, когда Максим Станиславович (Орешкин, замглавы администрации президента РФ - ред.) говорил о исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна… нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста", - сказала она на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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эльвира набиуллина
ПМЭФ-2025, Эльвира Набиуллина
09:16 19.06.2025 (обновлено: 09:31 19.06.2025)
 
Ряд аспектов экономического роста России себя исчерпали, заявила глава ЦБ

Набиуллина: некоторые аспекты экономического роста России себя исчерпали

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Некоторые аспекты модели экономического роста РФ себя исчерпали, надо искать им замену, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025.
"Сейчас, когда Максим Станиславович (Орешкин, замглавы администрации президента РФ - ред.) говорил о исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна… нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста", - сказала она на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Экономика России проходит период выхода из перегрева, заявила Набиуллина
09:28
 
ПМЭФ-2025Эльвира Набиуллина
 
 
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