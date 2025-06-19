https://1prime.ru/20250619/ekonomika-858651101.html
Ряд аспектов экономического роста России себя исчерпали, заявила глава ЦБ
Ряд аспектов экономического роста России себя исчерпали, заявила глава ЦБ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Ряд аспектов экономического роста России себя исчерпали, заявила глава ЦБ
Некоторые аспекты модели экономического роста РФ себя исчерпали, надо искать им замену, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:16+0300
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пмэф-2025
эльвира набиуллина
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Некоторые аспекты модели экономического роста РФ себя исчерпали, надо искать им замену, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025."Сейчас, когда Максим Станиславович (Орешкин, замглавы администрации президента РФ - ред.) говорил о исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна… нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста", - сказала она на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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эльвира набиуллина
ПМЭФ-2025, Эльвира Набиуллина
Ряд аспектов экономического роста России себя исчерпали, заявила глава ЦБ
Набиуллина: некоторые аспекты экономического роста России себя исчерпали
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Некоторые аспекты модели экономического роста РФ себя исчерпали, надо искать им замену, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025.
"Сейчас, когда Максим Станиславович (Орешкин, замглавы администрации президента РФ - ред.) говорил о исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна… нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста", - сказала она на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Экономика России проходит период выхода из перегрева, заявила Набиуллина