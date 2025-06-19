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Экономика стран БРИКС растет быстрее G7, заявил Катырин

Экономика стран БРИКС растет быстрее G7, заявил Катырин - 19.06.2025, ПРАЙМ

Экономика стран БРИКС растет быстрее G7, заявил Катырин

Рост экономики стран БРИКС сегодня значительно опережает темпы "Большой семёрки" (G7) - 4,4% против менее 2% в год, сообщил РИА Новости президент... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:48+0300

2025-06-19T11:48+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Рост экономики стран БРИКС сегодня значительно опережает темпы "Большой семёрки" (G7) - 4,4% против менее 2% в год, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Увеличение вдвое числа полноценных членов объединения, а также присоединение еще девяти стран в качестве "государств-партнеров" способствует значительному повышению потенциала и значимости БРИКС на мировой экономической арене. На сегодняшний день доля стран БРИКС в мировом номинальном ВВП превышает 37%. Экономический рост этих стран составляет около 4,4% в год, что значительно опережает (более чем в два раза) темпы роста экономики стран G7", – сказал он. По словам Катырина, динамично растет и торговля внутри объединения. "В 2024 году взаимная торговля между странами БРИКС достигла почти 678 миллиардов долларов. При этом последние 10 лет мировая торговля росла на 3% в год, а торговля БРИКС с миром - на 2,9% в год, внутри объединения - на 10,7% в год", – привел такие данные глава ТПП РФ. Кроме того, участие все большего количества стран Азии, Африки и Латинской Америки в торгово-экономической повестке существенно повышает статус и репутацию БРИКС как выразителя голоса Глобального Юга и Востока. "Для России БРИКС остается одним из ключевых направлений внешнеэкономического сотрудничества. В 2024 году Россия и страны БРИКС нарастили товарооборот на 17,5%", – заключил Катырин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мировая экономика, россия, азия, африка, сергей катырин