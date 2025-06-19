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Эксперт рассказал, как экономить на оплате электроэнергии

Эксперт рассказал, как экономить на оплате электроэнергии - 19.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как экономить на оплате электроэнергии

Счета за электричество — одна из самых ощутимых статей расходов за жилищно-коммунальные услуги. Но грамотный подход к потреблению энергии позволит снизить... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T03:03+0300

2025-06-19T03:03+0300

2025-06-19T03:03+0300

россия

электроэнергия

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Счета за электричество — одна из самых ощутимых статей расходов за жилищно-коммунальные услуги. Но грамотный подход к потреблению энергии позволит снизить затраты на 20-40% без ущерба для комфорта. О способах экономии агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По его словам, самым эффективным вариантом счетчика является многотарифный. Вместо одинаковой платы за свет в любое время суток, такой прибор учитывает, когда именно вы расходуете электричество. Например, ночью тариф может быть в два-три раза ниже дневного."Это отличная возможность сэкономить, если перенести стирку, нагрев воды и другие энергоемкие процессы на вечернее и ночное время. Многие семьи таким образом сокращают платежи на 300-400 рублей ежемесячно. Оформить многотарифный счетчик можно через вашу энергосбытовую компанию", — указал эксперт.Не менее важно обратить внимание на освещение. Обычные лампы накаливания могут "съедать" больше энергии. Современные светодиодные лампы дают такой же яркий свет, но потребляют в десять раз меньше электричества и служат гораздо дольше. В стандартной трехкомнатной квартире замена всех ламп может принести экономию в сотни рублей каждый месяц. К тому же использование энергосберегающих технологий прямо рекомендовано законом "Об энергосбережении"."Особое внимание стоит уделить бытовой технике. Простые правила помогут снизить расходы: холодильник лучше ставить подальше от плиты и отопительных приборов, в электрочайник наливать ровно столько воды, сколько нужно в данный момент, а кондиционер будет охлаждать квартиру эффективнее, если в комнате закрыты окна и двери", — отметил Бондарь.При покупке новой техники эксперт посоветовал обязательно обращать внимание на класс энергопотребления. Современные модели холодильников и стиральных машин с маркировкой "А++" потребляют почти вполовину меньше энергии, чем старые аналоги. По подсчетам эксперта такая разница может дать экономию в несколько тысяч рублей в год.Также специалист порекомендовал выключать из розетки телевизор и компьютер, когда они не используются, а также не оставлять в сети зарядные устройства — все эти приборы могут продолжать потреблять энергию даже в режиме ожидания. Либо можно использовать умные розетки с таймером.Для владельцев частных домов есть дополнительная возможность — установка солнечных батарей. Особенно это актуально в южных регионах. Более того, излишки выработанной энергии можно даже продавать в общую сеть по специальному "зеленому тарифу".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, электроэнергия, жку