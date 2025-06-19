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"Мы не знаем, зачем он здесь". В США ехидно отреагировали на визит Ермака
"Мы не знаем, зачем он здесь". В США ехидно отреагировали на визит Ермака - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Мы не знаем, зачем он здесь". В США ехидно отреагировали на визит Ермака
Визит главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Вашингтон в начале июня был "катастрофичным", те политики, с которыми ему удалось там пообщаться, не... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T21:11+0300
2025-06-19T21:11+0300
2025-06-19T21:11+0300
политика
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Визит главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Вашингтон в начале июня был "катастрофичным", те политики, с которыми ему удалось там пообщаться, не знали, зачем он приехал, пишет газета Politico со ссылкой на источники. В начале июня Ермак посетил Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляла первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. В группу также вошли представители украинского минобороны. "Этот визит был "катастрофой с точкой зрения Украины", - отмечает издание, которому один из собеседников сказал, что Ермак - "обуза" для Киева. Согласно источникам, в ходе этой поездки Ермаку было сложно обеспечить встречи с высокопоставленными чиновниками администрации американского президента Дональда Трампа. "Советник Зеленского прибыл без четкой повестки дня, а реакция тех, с кем он встретился, была "Мы не знаем, зачем он здесь", - говорится в публикации. Отмечается, что встреча Ермака с госсекретарем США Марко Рубио была отменена в последнюю минуту, однако он в конечном счете "наткнулся" на американского чиновника в коридоре. Главе офиса Зеленского пришлось дожидаться встречи с главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс перед тем, как та ее отменила. Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса вообще не отреагировал на просьбу о встрече.
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сша, визит, андрей ермак
Политика, США, визит, Андрей Ермак
"Мы не знаем, зачем он здесь". В США ехидно отреагировали на визит Ермака
Politico: в США не поняли, зачем к ним приезжал глава офиса Зеленского Ермак
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Визит главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Вашингтон в начале июня был "катастрофичным", те политики, с которыми ему удалось там пообщаться, не знали, зачем он приехал, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
В начале июня Ермак посетил Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляла первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. В группу также вошли представители украинского минобороны.
"Этот визит был "катастрофой с точкой зрения Украины", - отмечает издание, которому один из собеседников сказал, что Ермак - "обуза" для Киева.
Согласно источникам, в ходе этой поездки Ермаку было сложно обеспечить встречи с высокопоставленными чиновниками администрации американского президента Дональда Трампа.
"Советник Зеленского прибыл без четкой повестки дня, а реакция тех, с кем он встретился, была "Мы не знаем, зачем он здесь", - говорится в публикации.
Отмечается, что встреча Ермака с госсекретарем США Марко Рубио была отменена в последнюю минуту, однако он в конечном счете "наткнулся" на американского чиновника в коридоре. Главе офиса Зеленского пришлось дожидаться встречи с главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс перед тем, как та ее отменила. Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса вообще не отреагировал на просьбу о встрече.
"Тайный переговорщик": депутат Рады осмеял Ермака за визит в США