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В ЕС сообщили о давлении на экономику ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЕС сообщили о давлении на экономику ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля
В ЕС сообщили о давлении на экономику ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля - 19.06.2025, ПРАЙМ
В ЕС сообщили о давлении на экономику ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля
Экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил еврокомиссар по экономике Валдис... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T23:58+0300
2025-06-19T23:58+0300
экономика
евросоюз
иран
конфликт
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Мы стали свидетелями драматических событий на Ближнем Востоке, включая эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Это наносит удар по мировой экономике, поскольку цены на нефть и газ уже растут по мере роста опасений по поводу поставок энергоносителей. Поскольку экономика ЕС очень открыта, повышенная глобальная неопределенность, геополитическая и торговая напряженность оказывают давление на рост в ЕС", - сказал еврокомиссар по итогам заседания министров стран, входящих в еврогруппу. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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евросоюз, иран, конфликт
Экономика, Евросоюз, ИРАН, конфликт
23:58 19.06.2025
 
В ЕС сообщили о давлении на экономику ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля

ЕК: экономика ЕС уже испытывает давление из-за конфликта Ирана и Израиля

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© fotolia.com / Mopic
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы стали свидетелями драматических событий на Ближнем Востоке, включая эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Это наносит удар по мировой экономике, поскольку цены на нефть и газ уже растут по мере роста опасений по поводу поставок энергоносителей. Поскольку экономика ЕС очень открыта, повышенная глобальная неопределенность, геополитическая и торговая напряженность оказывают давление на рост в ЕС", - сказал еврокомиссар по итогам заседания министров стран, входящих в еврогруппу.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
FT: стоимость транспортировки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана
Вчера, 15:58
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
 
ЭкономикаЕвросоюзИРАНконфликт
 
 
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