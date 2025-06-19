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Глава AmCham в России выразил надежду на поддержку бизнеса в стране

Глава AmCham в России выразил надежду на поддержку бизнеса в стране - 19.06.2025, ПРАЙМ

Глава AmCham в России выразил надежду на поддержку бизнеса в стране

Регулярная смена власти в США - данность для американского бизнеса, но новая администрация внушает оптимизм в вопросе взаимодействия с Россией, заявил на полях... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:58+0300

2025-06-19T12:58+0300

2025-06-19T12:58+0300

пмэф-2025

бизнес

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — ПРАЙМ. Регулярная смена власти в США - данность для американского бизнеса, но новая администрация внушает оптимизм в вопросе взаимодействия с Россией, заявил на полях ПМЭФ президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. "Это, конечно, не может не утомлять. Но так устроена жизнь в Америке - каждые четыре года приходит новая администрация. Мы очень рады, что нынешняя администрация США поддерживает бизнес, поддерживает именно улучшение отношений с Россией - мы это ощущаем. У нас действительно есть оптимизм, что эта администрация будет поддерживать американский бизнес и его интересы здесь, в России", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, россия, сша, американская торговая палата