https://1prime.ru/20250619/fayzullin-858674329.html
В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам
В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам - 19.06.2025, ПРАЙМ
В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам
В правительстве обсуждают субсидирование ставок проектного финансирования по низкомаржинальным проектам жилищного строительства, уже отобраны 49 проектов,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:17+0300
2025-06-19T15:17+0300
2025-06-19T15:17+0300
пмэф-2025
недвижимость
бизнес
ирек файзуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848161218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1f32d75d4d408686a9bb6c717e3ac97.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В правительстве обсуждают субсидирование ставок проектного финансирования по низкомаржинальным проектам жилищного строительства, уже отобраны 49 проектов, которым окажут помощь, сообщил в интервью РИА Недвижимость на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. "Есть определенное количество жилья в регионах, где низкая стоимость метра квадратного. Выбрано 49 проектов, которые обеспечивают устойчивую продажу на 400 тысяч квадратных метров", - сказал он. По словам главы Минстроя, субсидирование ставок по кредитам для таких проектов поможет увеличить распроданность, обеспечить застройщикам финансовый поток и "стабилизировать те риски, которые возможны". Он уточнил, что речь идет о 30 регионах, ставка по разным проектам будет субсидироваться до 6-8%. "Пока это предложение находится в проработке, я думаю, что мы соответствующий документ внесем до середины июля", - сообщил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250616/minstroy--858519155.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848161218_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d72b7bdff1d35f038a4403ca2d6718fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, ирек файзуллин
ПМЭФ-2025, Недвижимость, Бизнес, Ирек Файзуллин
В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам
Файзуллин: в Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В правительстве обсуждают субсидирование ставок проектного финансирования по низкомаржинальным проектам жилищного строительства, уже отобраны 49 проектов, которым окажут помощь, сообщил в интервью РИА Недвижимость на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
"Есть определенное количество жилья в регионах, где низкая стоимость метра квадратного. Выбрано 49 проектов, которые обеспечивают устойчивую продажу на 400 тысяч квадратных метров", - сказал он.
По словам главы Минстроя, субсидирование ставок по кредитам для таких проектов поможет увеличить распроданность, обеспечить застройщикам финансовый поток и "стабилизировать те риски, которые возможны".
Он уточнил, что речь идет о 30 регионах, ставка по разным проектам будет субсидироваться до 6-8%.
"Пока это предложение находится в проработке, я думаю, что мы соответствующий документ внесем до середины июля", - сообщил министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минстрой предложил увеличить плату за воду без счетчиков