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В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам - 19.06.2025, ПРАЙМ
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В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам
В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам - 19.06.2025, ПРАЙМ
В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам
В правительстве обсуждают субсидирование ставок проектного финансирования по низкомаржинальным проектам жилищного строительства, уже отобраны 49 проектов,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:17+0300
2025-06-19T15:17+0300
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недвижимость
бизнес
ирек файзуллин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В правительстве обсуждают субсидирование ставок проектного финансирования по низкомаржинальным проектам жилищного строительства, уже отобраны 49 проектов, которым окажут помощь, сообщил в интервью РИА Недвижимость на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. "Есть определенное количество жилья в регионах, где низкая стоимость метра квадратного. Выбрано 49 проектов, которые обеспечивают устойчивую продажу на 400 тысяч квадратных метров", - сказал он. По словам главы Минстроя, субсидирование ставок по кредитам для таких проектов поможет увеличить распроданность, обеспечить застройщикам финансовый поток и "стабилизировать те риски, которые возможны". Он уточнил, что речь идет о 30 регионах, ставка по разным проектам будет субсидироваться до 6-8%. "Пока это предложение находится в проработке, я думаю, что мы соответствующий документ внесем до середины июля", - сообщил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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недвижимость, бизнес, ирек файзуллин
ПМЭФ-2025, Недвижимость, Бизнес, Ирек Файзуллин
15:17 19.06.2025
 
В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам

Файзуллин: в Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИрек Файзуллин
Ирек Файзуллин - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В правительстве обсуждают субсидирование ставок проектного финансирования по низкомаржинальным проектам жилищного строительства, уже отобраны 49 проектов, которым окажут помощь, сообщил в интервью РИА Недвижимость на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
"Есть определенное количество жилья в регионах, где низкая стоимость метра квадратного. Выбрано 49 проектов, которые обеспечивают устойчивую продажу на 400 тысяч квадратных метров", - сказал он.
По словам главы Минстроя, субсидирование ставок по кредитам для таких проектов поможет увеличить распроданность, обеспечить застройщикам финансовый поток и "стабилизировать те риски, которые возможны".
Он уточнил, что речь идет о 30 регионах, ставка по разным проектам будет субсидироваться до 6-8%.
"Пока это предложение находится в проработке, я думаю, что мы соответствующий документ внесем до середины июля", - сообщил министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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