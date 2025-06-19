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В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам

В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам - 19.06.2025, ПРАЙМ

В Минстрое обсудят субсидирование ставок по низкомаржинальным проектам

В правительстве обсуждают субсидирование ставок проектного финансирования по низкомаржинальным проектам жилищного строительства, уже отобраны 49 проектов,... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:17+0300

2025-06-19T15:17+0300

2025-06-19T15:17+0300

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недвижимость

бизнес

ирек файзуллин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В правительстве обсуждают субсидирование ставок проектного финансирования по низкомаржинальным проектам жилищного строительства, уже отобраны 49 проектов, которым окажут помощь, сообщил в интервью РИА Недвижимость на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. "Есть определенное количество жилья в регионах, где низкая стоимость метра квадратного. Выбрано 49 проектов, которые обеспечивают устойчивую продажу на 400 тысяч квадратных метров", - сказал он. По словам главы Минстроя, субсидирование ставок по кредитам для таких проектов поможет увеличить распроданность, обеспечить застройщикам финансовый поток и "стабилизировать те риски, которые возможны". Он уточнил, что речь идет о 30 регионах, ставка по разным проектам будет субсидироваться до 6-8%. "Пока это предложение находится в проработке, я думаю, что мы соответствующий документ внесем до середины июля", - сообщил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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недвижимость, бизнес, ирек файзуллин