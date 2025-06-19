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Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции по минам - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции по минам
Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции по минам - 19.06.2025, ПРАЙМ
Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции по минам
Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, свидетельствуют результаты голосования на пленарном заседании... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T12:21+0300
2025-06-19T12:21+0300
вооружения
финляндия
мины
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, свидетельствуют результаты голосования на пленарном заседании законодательного органа. "За" проголосовали 157 депутатов, "против" - 18, отсутствовали 24 депутата. Трансляция велась на сайте парламента.
https://1prime.ru/20250612/finlyandiya-858438004.html
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финляндия, мины
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, мины
12:21 19.06.2025
 
Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции по минам

Парламент Финляндии одобрил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, свидетельствуют результаты голосования на пленарном заседании законодательного органа.
"За" проголосовали 157 депутатов, "против" - 18, отсутствовали 24 депутата. Трансляция велась на сайте парламента.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
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