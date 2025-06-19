https://1prime.ru/20250619/finlyandiya-858663679.html

Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции по минам

Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции по минам - 19.06.2025, ПРАЙМ

Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции по минам

Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, свидетельствуют результаты голосования на пленарном заседании... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:21+0300

2025-06-19T12:21+0300

2025-06-19T12:21+0300

вооружения

финляндия

мины

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, свидетельствуют результаты голосования на пленарном заседании законодательного органа. "За" проголосовали 157 депутатов, "против" - 18, отсутствовали 24 депутата. Трансляция велась на сайте парламента.

https://1prime.ru/20250612/finlyandiya-858438004.html

финляндия

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финляндия, мины